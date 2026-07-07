Martinez ogłosił, że odchodzi. Portugalia wybrała nowego selekcjonera

Alexandre de Sousa / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Roberto Martinez ogłosił, że odchodzi ze stanowiska selekcjonera

Reprezentacja Portugalii przed startem Mistrzostw Świata 2026 była wymieniana w gronie faworytów do końcowego zwycięstwa. Ostatecznie nie udało im się osiągnąć sukcesu i pożegnali się z turniejem przedwcześnie. Podopieczni Roberto Martineza odpadli w 1/8 finału, przegrywając z Hiszpanią (0:1). O wyniku przesądził gol Mikela Merino w doliczonym czasie gry.

Odpadnięcie z mundialu jest równoznaczne ze zmianą selekcjonera. Już w trakcie turnieju pojawiły się plotki, że 52-letni szkoleniowiec zrezygnuje. Po meczu potwierdził, że nie będzie dłużej prowadził reprezentacji Portugalii. „Przyjechałem tu, żeby wygrać Mistrzostwa Świata. Bez tego nie ma sensu, żebym kontynuował pracę. Mój kontrakt kończy się dzisiaj” – mówił Martinez, cytowany przez Record.

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Jorge Jesus ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii

Portugalia musi wybrać nowego selekcjonera. Czasu mają sporo, ponieważ najbliższe zgrupowanie odbędzie się dopiero na przełomie września i października. Mimo to federacja ma jednego faworyta, który według dziennika A Bola jest pewny nominacji.

Nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii ma zostać Jorge Jesus. 71-latek jeszcze do niedawna był związany z Al-Nassr, z którym pracował tylko jeden sezon. Mimo zdobycia mistrzostwa Arabii Saudyjskiej zdecydował się ustąpić ze stanowiska. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie trenera z tamtejszą federacją. Media sugerują, że od razu dostanie wieloletni kontrakt do końca Mistrzostw Świata 2030, których Portugalia będzie współgospodarzem.