Wisła Kraków otrzymała ofertę za Krzyżanowskiego. Królewski przekazał decyzję

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków odrzuciła ofertę Sturm Graz

Wisła Kraków przygotowuje się do nowego sezonu PKO Ekstraklasy i trudno się dziwić, że wśród kibiców rosną emocje i oczekiwania względem tej kampanii. Wiadomo bowiem, że po kilku latach spędzonych na pierwszoligowych boiskach Biała Gwiazda znów zagra w elicie. Aby jednak rozgrywki okazały się dla nich udane, konieczne są transfery. Do tej pory takowe były dwa, ale kolejne są zapewne kwestią czasu.

Ostatnio jednak Wisła Kraków otrzymała ciekawą ofertę transferu za Jakuba Krzyżanowskiego. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informował bowiem, że młodego Polaka chce Sturm Graz. Jak się jednak okazuje, Jarosław Królewski zdecydował się odrzucić tę propozycję wicemistrza Austrii. Prezes i właściciel klubu przekazał, że nie ma w planach sprzedaży tego gracza.

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– Nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Kuby Krzyżanowskiego w tym okienku. To obecnie zbyt ważna postać dla nas. Oferta odrzucona. Generalnie nie ma sensu wysyłać teraz ofert za niego jakby ktoś pytał – napisał Jarosław Królewski w mediach społecznościowych.

Jakub Krzyżanowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował pięć asyst. Łącznie na jego koncie są 54 mecze w barwach Białej Gwiazdy. 20-letni lewy obrońca lub też wahadłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 500 tysięcy euro.

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