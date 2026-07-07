Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (07.07/08.07)

Przed nami ostatnie dwa mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Kibice zobaczą spotkania Argentyna - Egipt oraz Szwajcaria - Kolumbia. Oba starcia odbędą się we wtorek (7 lipca).

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Dzisiejsze mecze mundialu (07.07.2026)

Mistrzostwa Świata 2026 wielkimi krokami zbliżają się do wielkiego finału. Z dnia na dzień na placu boju pozostaje coraz mniej drużyn. W poniedziałek z turniejem pożegnała się reprezentacja Portugalii, a także współgospodarz imprezy, czyli reprezentacja USA. W ćwierćfinale pozostały jedynie dwa wolne miejsca, które obsadzi ktoś z grona: Argentyna lub Egipt oraz Kolumbia lub Szwajcaria.

We wtorek (7 lipca) odbędą się dwa mecze Mistrzostw Świata 2026. Na start kibice będą mogli śledzić Leo Messiego i spółkę. Argentyna zmierzy się z Egiptem na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 18:00. Drugie spotkanie tego dnia zaplanowano na godzinę 22:00. O ostatnie miejsce w 1/4 finału powalczy Szwajcaria z Kolumbią na stadionie w Vancouver.

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Data Godzina Play-offy Mecz Transmisja 7 lipca 18:00 1/8 finału Argentyna – Egipt TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 7 lipca 22:00 1/8 finału Szwajcaria – Kolumbia TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Warto dodać, że w ćwierćfinale zwycięzcy wtorkowych spotkań zmierzą się w bezpośrednim meczu. Wcześniej do najlepszej ósemki turnieju zakwalifikowali się: Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia oraz Anglia.

Jutrzejsze mecze mundialu (08.07.2026)

Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata 2026 będzie dzień w kalendarzu, w którym nie odbędzie się ani jedno spotkanie. W środę (8 czerwca) każda z drużyn otrzyma wolne przed rozpoczęciem ćwierćfinałów. Najbliższy mecz zaplanowano na czwartek (9 lipca).