Barcelona, Real Madryt i PSG obserwują gracza Arsenalu. Cena to już 150 mln

Arsenal zwiększył swoje oczekiwania za Williama Salibę aż do 150 milionów euro. Wszystko przez zainteresowanie Barcelony, Realu Madryt oraz PSG. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "CaughtOffside".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Arsenal oczekuje 150 milionów euro za Salibę

Barcelona, Real Madryt oraz PSG tego lata szukają nowego środkowego obrońcy. Szczególnie ta potrzeba dotyka tych pierwszych i drugich, którzy w ostatnim czasie łączeni byli z wieloma potencjalnymi zawodnikami. Nie może więc dziwić, że właśnie zainteresowali się nowym graczem, który jest jednym z najlepszych defensorów Premier League.

Według informacji, które przekazał serwis „CaughtOffside”, na celowniku Barcelony oraz Realu Madryt jest William Saliba. Środkowy obrońca Arsenalu to gracz, którego Kanonierzy nie mają jednak zamiaru się tak łatwo pozbyć. Jak przekazało źródło, cena wywoływacza z Francuza to 150 milionów euro. To z pewnością ogromna kwota, która przewyższa możliwości Dumy Katalonii, ale również i Królewskich. Trudno wyobrazić sobie, aby także PSG tyle zapłaciło.

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W minionych rozgrywkach William Saliba wystąpił w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach. Francuski obrońca zdobył jedną bramkę i dołożył do tego jedną asystę. Od momentu dołączenia do Arsenalu rozegrał łącznie 184 spotkania, w których strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 35-krotnego reprezentanta Francji wynosi 100 milionów euro. Jego obecny kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

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