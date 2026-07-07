Klasyfikacja strzelców mundialu przed ostatnimi meczami 1/8 finału. Czy Messi wyjdzie na prowadzenie?

06:28, 7. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Leo Messi ma o jeden mecz mniej niż Erling Haaland oraz Kylian Mbappe. Mimo to zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji strzelców mundialu. Każdy z wymienionych piłkarzy ma po 7 goli. Liderem jest francuski gwiazdor, który dodatkowo zaliczył dwie asysty.

Lionel Messi
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026

Mistrzostwa Świata 2026 na zawsze zapiszą się w historii piłki nożnej. Wieloletni rekord Miroslava Klose pod względem największej liczby bramek na mundialu został pobity nie przez jednego, a przez dwóch zawodników. Obecnie rekordzistą jest Leo Messi z dorobkiem 20 goli, ale po piętach depcze mu Kylian Mbappe, który ma na swoim koncie już 19 bramek. Co ciekawe, obaj walczą o koronę króla strzelców.

Przed nami jeszcze tylko dwa mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na tym etapie turnieju szanse na poprawienie dorobku strzeleckiego będzie miał tylko Leo Messi. Argentyna zmierzy się z Egiptem o awans do ćwierćfinału. Na ten moment klasyfikacja strzelców mundialu jest bardzo wyrównana. W walce o miano najskuteczniejszego piłkarza turnieju walczy minimum czterech graczy.

Kurs 200.00 na gola wybranej drużyny w meczu PORTUGALIA - HISZPANIA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liderem jest Kylian Mbappe, który uzbierał 7 goli i zaliczył dwie asysty. Tyle samo bramek ma Erling Haaland oraz Leo Messi, którzy ex aequo plasują się na 2. miejscu. Argentyńczyk oraz Norweg ani razu nie asystowali przy golach kolegów z drużyny. O jedną bramkę mniej ma Harry Kane, który wciąż razem z Anglią bierze udział w rozgrywkach. Za nimi z dorobkiem czterech trafień są: Ousmane Dembele, Jude Bellingham i Mikel Oyarzabal. Każdy z nich może powiększyć dorobek strzelecki w ćwierćfinale.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026:

MiejsceZawodnikLiczba goliLiczba asyst
1.Kylian Mbappe72
2.Erling Haaland70
2.Leo Messi70
4.Harry Kane61
5.Ousmane Dembele42
6.Jude Bellingham41
6.Mikel Oyarzabal41

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości