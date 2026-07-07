Leo Messi ma o jeden mecz mniej niż Erling Haaland oraz Kylian Mbappe. Mimo to zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji strzelców mundialu. Każdy z wymienionych piłkarzy ma po 7 goli. Liderem jest francuski gwiazdor, który dodatkowo zaliczył dwie asysty.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026

Mistrzostwa Świata 2026 na zawsze zapiszą się w historii piłki nożnej. Wieloletni rekord Miroslava Klose pod względem największej liczby bramek na mundialu został pobity nie przez jednego, a przez dwóch zawodników. Obecnie rekordzistą jest Leo Messi z dorobkiem 20 goli, ale po piętach depcze mu Kylian Mbappe, który ma na swoim koncie już 19 bramek. Co ciekawe, obaj walczą o koronę króla strzelców.

Przed nami jeszcze tylko dwa mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na tym etapie turnieju szanse na poprawienie dorobku strzeleckiego będzie miał tylko Leo Messi. Argentyna zmierzy się z Egiptem o awans do ćwierćfinału. Na ten moment klasyfikacja strzelców mundialu jest bardzo wyrównana. W walce o miano najskuteczniejszego piłkarza turnieju walczy minimum czterech graczy.

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Liderem jest Kylian Mbappe, który uzbierał 7 goli i zaliczył dwie asysty. Tyle samo bramek ma Erling Haaland oraz Leo Messi, którzy ex aequo plasują się na 2. miejscu. Argentyńczyk oraz Norweg ani razu nie asystowali przy golach kolegów z drużyny. O jedną bramkę mniej ma Harry Kane, który wciąż razem z Anglią bierze udział w rozgrywkach. Za nimi z dorobkiem czterech trafień są: Ousmane Dembele, Jude Bellingham i Mikel Oyarzabal. Każdy z nich może powiększyć dorobek strzelecki w ćwierćfinale.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026: