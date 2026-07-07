Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026
Mistrzostwa Świata 2026 na zawsze zapiszą się w historii piłki nożnej. Wieloletni rekord Miroslava Klose pod względem największej liczby bramek na mundialu został pobity nie przez jednego, a przez dwóch zawodników. Obecnie rekordzistą jest Leo Messi z dorobkiem 20 goli, ale po piętach depcze mu Kylian Mbappe, który ma na swoim koncie już 19 bramek. Co ciekawe, obaj walczą o koronę króla strzelców.
Przed nami jeszcze tylko dwa mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na tym etapie turnieju szanse na poprawienie dorobku strzeleckiego będzie miał tylko Leo Messi. Argentyna zmierzy się z Egiptem o awans do ćwierćfinału. Na ten moment klasyfikacja strzelców mundialu jest bardzo wyrównana. W walce o miano najskuteczniejszego piłkarza turnieju walczy minimum czterech graczy.
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Liderem jest Kylian Mbappe, który uzbierał 7 goli i zaliczył dwie asysty. Tyle samo bramek ma Erling Haaland oraz Leo Messi, którzy ex aequo plasują się na 2. miejscu. Argentyńczyk oraz Norweg ani razu nie asystowali przy golach kolegów z drużyny. O jedną bramkę mniej ma Harry Kane, który wciąż razem z Anglią bierze udział w rozgrywkach. Za nimi z dorobkiem czterech trafień są: Ousmane Dembele, Jude Bellingham i Mikel Oyarzabal. Każdy z nich może powiększyć dorobek strzelecki w ćwierćfinale.
Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026:
|Miejsce
|Zawodnik
|Liczba goli
|Liczba asyst
|1.
|Kylian Mbappe
|7
|2
|2.
|Erling Haaland
|7
|0
|2.
|Leo Messi
|7
|0
|4.
|Harry Kane
|6
|1
|5.
|Ousmane Dembele
|4
|2
|6.
|Jude Bellingham
|4
|1
|6.
|Mikel Oyarzabal
|4
|1