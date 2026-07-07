Kompromitacja USA i wielka niewiadoma. Ważą się losy Pochettino

07:56, 7. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Mauricio Pochettino nie przesądza wprost swojej przyszłości w reprezentacji USA po zakończeniu mundialu. Selekcjoner zabrał głos po bolesnym odpadnięciu z turnieju.

Mauricio Pochettino
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino nie powiedział „zostaję”. To może być początek końca

Mauricio Pochettino stanął przed pytaniami dotyczącymi dalszej pracy z reprezentacją Stanów Zjednoczonych tuż po zakończeniu przygody gospodarzy z MŚ 2026. Amerykanie nie zdołali awansować do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego na własnym terenie, przegrywając w 1/8 finału z Belgią (1:4).

Po końcowym gwizdku więcej niż o samym wyniku mówiło się jednak o przyszłości argentyńskiego trenera. Pochettino nie chciał jednak składać jednoznacznych deklaracji, pozostawiając otwartą kwestię dalszej współpracy z federacją.

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– Teraz po odpadnięciu z mundialu trochę odpocznę i się zrelaksuję. Zobaczymy, co zdecyduje federacja i co ja zdecyduję. Mogę tylko powiedzieć, że jestem tu szczęśliwy. W każdym razie jeszcze nie czas rozmawiać o nowym kontrakcie – powiedział Pochettino cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

Słowa argentyńskiego szkoleniowca pokazują, że po emocjonującym i wymagającym turnieju żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Pochettino podkreślił zadowolenie z pracy w amerykańskiej federacji, jednocześnie zaznaczając, że rozmowy o przyszłości muszą poczekać.

Najbliższe tygodnie powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy Pochettino pozostanie architektem projektu reprezentacji USA. Niewykluczone jednak, że obie strony zdecydują się obrać nowy kierunek po mundialowym niepowodzeniu.

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