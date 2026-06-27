Urugwaj wraca do domu, debiutant gra dalej! Końcowa tabela grupy H

W sobotnią noc poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w grupie H Mistrzostw Świata 2026. Hiszpania pokonała Urugwaj 1:0, natomiast Republika Zielonego Przylądka bezbramkowo zremisowała z Arabią Saudyjską. Sprawdź, jak wygląda końcowa tabela i kto awansował do fazy pucharowej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Agustin Canobbio oraz Sergio Rochet

Końcowe rozstrzygnięcia w grupie H Mistrzostw Świata 2026

Przed ostatnią kolejką grupy H Mistrzostw Świata 2026 najwięcej emocji budziła walka o drugie miejsce. Urugwaj musiał pokonać Hiszpanię, natomiast Republika Zielonego Przylądka chciała przypieczętować historyczny awans do fazy pucharowej. Ostatecznie oba mecze przyniosły kluczowe rozstrzygnięcia.

Hiszpania przystępowała do meczu z Urugwajem już z zapewnionym awansem, jednak nie zamierzała odpuszczać. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali zespół Marcelo Bielsy 1:0 po trafieniu Alexa Baeny jeszcze przed przerwą. Dla Urugwaju porażka oznaczała definitywny koniec marzeń o grze w fazie pucharowej.

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Równolegle Republika Zielonego Przylądka zmierzyła się z Arabią Saudyjską. Spotkanie nie obfitowało w sytuacje bramkowe i zakończyło się bezbramkowym remisem. Taki rezultat w pełni satysfakcjonował afrykańską reprezentację, która zapewniła sobie historyczny awans do 1/16 finału. Arabia Saudyjska natomiast zakończyła udział w turnieju.

Grupę H wygrała Hiszpania z dorobkiem siedmiu punktów. Drugie miejsce zajęła Republika Zielonego Przylądka, która jako debiutant zameldowała się w fazie pucharowej. Trzeci Urugwaj pożegnał się z turniejem, podobnie jak czwarta w tabeli Arabia Saudyjska