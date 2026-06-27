Urugwaj wraca do domu, debiutant gra dalej! Końcowa tabela grupy H

Końcowe rozstrzygnięcia w grupie H Mistrzostw Świata 2026
Przed ostatnią kolejką grupy H Mistrzostw Świata 2026 najwięcej emocji budziła walka o drugie miejsce. Urugwaj musiał pokonać Hiszpanię, natomiast Republika Zielonego Przylądka chciała przypieczętować historyczny awans do fazy pucharowej. Ostatecznie oba mecze przyniosły kluczowe rozstrzygnięcia.
Hiszpania przystępowała do meczu z Urugwajem już z zapewnionym awansem, jednak nie zamierzała odpuszczać. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali zespół Marcelo Bielsy 1:0 po trafieniu Alexa Baeny jeszcze przed przerwą. Dla Urugwaju porażka oznaczała definitywny koniec marzeń o grze w fazie pucharowej.
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Równolegle Republika Zielonego Przylądka zmierzyła się z Arabią Saudyjską. Spotkanie nie obfitowało w sytuacje bramkowe i zakończyło się bezbramkowym remisem. Taki rezultat w pełni satysfakcjonował afrykańską reprezentację, która zapewniła sobie historyczny awans do 1/16 finału. Arabia Saudyjska natomiast zakończyła udział w turnieju.
Grupę H wygrała Hiszpania z dorobkiem siedmiu punktów. Drugie miejsce zajęła Republika Zielonego Przylądka, która jako debiutant zameldowała się w fazie pucharowej. Trzeci Urugwaj pożegnał się z turniejem, podobnie jak czwarta w tabeli Arabia Saudyjska
|Lp.
|Drużyna
|Mecze
|Zwycięstwa
|Remisy
|Porazki
|Bilans bramek
|Punkty
|1.
|Hiszpania
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|2.
|Republika Zielonego Przylądka
|3
|0
|3
|0
|2:2
|3
|3.
|Urugwaj
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|4.
|Arabia Saudyjska
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2