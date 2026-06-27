Spalletti wskazał cel transferowy. Juventus ruszy po angielską gwiazdę

10:04, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Juventus zamierza ruszyć po cel transferowy Luciano Spallettiego. Stara Dama jest zdecydowana pozyskać Johna Stonesa z Manchesteru City - przekazuje Ekrem Konur.

Luciano Spalletti
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Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

John Stones celem Luciano Spallettiego. Juventus zaczyna działać

Juventus aktywnie poszukuje wzmocnień, ale na ten moment nie wykonał jeszcze poważnych kroków. Wkrótce jednak może się to zmienić. Luciano Spalletti ustalił priorytet transferowy, a Stara Dama zamierza się posłuchać trenera. Ekrem Konur poinformował, że w letnim okienku na Allianz Stadium może trafić John Stones z Manchesteru City.

W obozie Juventusu miało już dojść do poważnych rozmów w sprawie pozyskania Anglika. Luciano Spalletti spotkał się z zarządem klubu i omówił wszystkie kwestie związane z transferem doświadczonego defensora. Wszystko teraz leży w rękach władz Starej Damy. Z pewnością lada moment Turyńczycy spróbują pozyskać uczestnika Mistrzostw Świata 2026.

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Kontakt Johna Stonesa z Manchesterem City wygasa 30 czerwca. Juventus zatem będzie mógł pozyskać reprezentanta Anglii. Na transfer jednak trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ zawodnik jest w pełni skupiony na mundialu. Czas pokaże, czy wychowanek Barsnley wkrótce zostanie nowym zawodnikiem Starej Damy.

John Stones w minionym sezonie rozegrał 18 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. Obrońca Manchesteru City nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.

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