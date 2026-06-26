Mundial 2026: najlepsi strzelcy. Aktualna klasyfikacja (26.06)

Największe światowe gwiazdy błyszczą na tegorocznym mundialu. Rywalizacja o koronę króla strzelców nabiera rumieńców. Jak radzą sobie Leo Messi, Kylian Mbappe czy Vinicius Junior?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi na czele, wielkie gwiazdy tuż za nim

Faza grupowa tegorocznych mistrzostw świata zbliża się do końca, więc to dobry moment, by podsumować dotychczasowe indywidualne popisy piłkarzy. Rywalizacja o koronę króla strzelców nabiera rozpędu – na tym turnieju świetną dyspozycję prezentują największe światowe gwiazdy.

Liderem klasyfikacji strzelców jest Leo Messi, który uzbierał pięć bramek w zaledwie dwóch spotkaniach reprezentacji Argentyny. Za jego plecami znajduje się natomiast prawdziwy peleton – aż pięciu piłkarzy zgromadziło dotąd po cztery trafienia. Do tego grona w piątek dołączył Ousmane Dembele, który ustrzelił dla reprezentacji Francji hattricka w starciu z Norwegią. Wyrównał dorobek Kyliana Mbappe, który również ma na koncie cztery gole.

Oprócz duetu francuskich gwiazd, cztery bramki mają na ten moment Vinicius Junior, Denis Undav oraz Erling Haaland. Ten ostatni wystąpił natomiast w grupie tylko dwa razy, bowiem cały mecz przeciwko Francji przesiedział na ławce rezerwowych.

Wszyscy wspomniani wcześniej zawodnicy będą mieli okazję, by poprawić ten dorobek w fazie pucharowej. Walki o koronę króla strzelców nie odpuści też na pewno Cristiano Ronaldo, choć do tej pory trafiał na obecnym mundialu tylko dwa razy.

Imię i nazwisko Drużyna Liczba goli Lionel Messi Argentyna 5 Ousmane Dembele Francja 4 Kylian Mbappe Francja 4 Vinicius Junior Brazylia 4 Erling Haaland Norwegia 4 Denis Undav Niemcy 4

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