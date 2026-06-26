Anglicy przypomną sobie, jak się strzela? Sobotnie typy na MŚ

W sobotę zamkniemy fazę grupową tegorocznego Mundialu. Do walki o punkty staną drużyny z grup J, K i L, a do kuponu wezmę dwa starcia z tej ostatniej grupy, czyli Chorwacja kontra Ghana oraz Panama kontra Anglia. Czego spodziewać się w tych meczach? Jakie wybrać typy na Mundial? Sprawdź to w poniższym tekście!

fot. Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Harry Kane w meczu z Chorwacją

W sobotę zamkniemy fazę grupową tegorocznego Mundialu. Do walki o punkty staną drużyny z grup J, K i L, a do kuponu wezmę dwa starcia z tej ostatniej grupy, czyli Chorwacja kontra Ghana oraz Panama kontra Anglia. Czego spodziewać się w tych meczach? Jakie wybrać typy na Mundial? Sprawdź to w poniższym tekście!

Chorwacja vs Ghana. Moje typy

Rywalizacja Chorwacji z Ghaną odbędzie się o godzinie 23:00 na obiekcie w Filadelfii. Jedni i drudzy nie mieli jeszcze okazji grać ze sobą, więc będzie to ich pierwsze bezpośrednie starcie w historii.

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Chorwacja: tym razem nie zachwycają

Reprezentacja Chorwacji po dwóch z rzędu Mundialach zakończonych zdobyciem medali (srebrnych w Rosji w 2018 oraz brązowych w Katarze w 2022 roku) stoi przed sporą presją oczekiwań. Tymczasem Vatreni słabo rozpoczęli zmagania na tegorocznych Mistrzostwach Świata, bo od porażki 2:4 z Anglią. W 2. kolejce ekipa Zlatko Dalicia również nie zachwyciła, lecz finalnie wykonała swoje zadanie, ogrywając 1:0 drużynę Panamy. Po dwóch kolejkach ekipa z Bałkanów ma zatem trzy punkty i w tym momencie jest na trzeciej pozycji w grupowej tabeli. Na koniec zmagań w fazie grupowej ma jednak szansę, by wyprzedzić będącą przed nią Ghanę. Potrzebuje do tego kompletu punktów. W przeciwnym razie jej awans do 1/16 finału stanie pod sporym znakiem zapytania.

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Ghana: żelazne czarne gwiazdy

Czarne Gwiazdy w przeciwieństwie do nadchodzących rywali przyjechały na Mundial bez większych oczekiwań. Ostatnie mecze towarzyskie tej ekipy przyniosły jej pięć porażek oraz remis, a w rozgrywanym na przełomie grudnia i stycznia Pucharze Narodów Afryki Ghańczycy w ogóle się nie pojawili, ponieważ nie uzyskali kwalifikacji. Mimo to podopieczni Carlosa Queiroza są bardzo blisko wywalczenia awansu do 1/16 finału MŚ, ponieważ po wygranej 1:0 z Panamą i remisie 0:0 z Anglią mają na koncie cztery oczka. Ghana dała się poznać jako drużyna niebywale solidna w defensywie. Udowodniła to, odpierając w miniony wtorek nieustające ataki Anglii. Teraz czeka ją kolejna trudna potyczka, której stawką będzie zajęcie drugiego miejsca w grupowej tabeli.

Chorwacja Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 19:51

Co obstawiam?

W tym starciu w roli dość wyraźnych faworytów należy upatrywać ekipę chorwacką. Mimo że to Ghana aktualnie jest wyżej w grupowej tabeli, to jednak na papierze Vatreni dysponują mocniejszym zespołem, dla którego każdy inny wynik niż wygrana będzie sporym rozczarowaniem. Sądzę, że Chorwacja – nawet jeśli ponownie zagra poniżej oczekiwań – nie przegra tego starcia, a z uwagi na bardzo solidną jak dotąd defensywę Ghany, do swojego typu dodam under 3.5 gola. Taką kombinację typów można obstawić w STS za pomocą BetBuildera, gdzie kurs to 1.46.

STS 1.46 BetBuilder: Chorwacja nie przegra i poniżej 3.5 gola Zagraj!

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Panama vs Anglia. Typy bukmacherskie

Panama oraz Anglia zagrają ze sobą równolegle z wyżej omawianym pojedynkiem, czyli o godzinie 23:00 czasu polskiego, a areną tej rywalizacji będzie stadion w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Ostatni mecz tych zespołów miał miejsce przy okazji fazy grupowej na Mundialu w 2018 roku i zakończył się wygraną Anglii 6:1.

Panama: bolesna weryfikacja

Panama jechała na swój drugi w historii Mundial ze sporymi nadziejami. Zespół trenera Thomasa Christiansena piorunująco przeszedł przez eliminacje, a przy okazji tegorocznych meczów towarzyskich notował nie najgorsze rezultaty, pokonując jak choćby 2:1 RPA, czy remisując 1:1 z Bośnią i Hercegowiną. Weryfikacja podczas turnieju była jednak bardzo bolesna, ponieważ porażki 0:1 z Ghaną i 0:1 z Chorwacją zamknęły Panamczykom drogę do 1/16 finału i z Anglią – czyli najtrudniejszym grupowym rywalem – zagrają oni o honor. Przed ośmioma laty w Rosji Panama uległa Synom Albionu aż 1:6, dlatego trudno w zespole o optymizm.

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Anglia: dwa oblicza trzech lwów

Reprezentacja Anglii do każdej edycji Mistrzostw Świata podchodzi z pozycji jednego z głównych faworytów do złota i nie inaczej było tym razem. Synowie Albionu bardzo udanie rozpoczęli turniej, ponieważ pokonali 4:2 zawsze groźną przecież Chorwację, więc wygrana w 2. kolejce i zapewnienie sobie awansu do 1/16 finału miały być dla nich formalnością. Tymczasem Anglicy nie byli w stanie sforsować muru, który utworzyły Czarne Gwiazdy i finalnie zanotowali rozczarowujący, bezbramkowy remis. W tym momencie Anglia ma więc tyle samo punktów co Ghana, dlatego do zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie będzie potrzebowała możliwie jak najwyższej wygranej przeciwko Panamie. W poprzednich meczach Anglicy pokazali dwie twarze. Aby zapewnić sobie awans, muszą tym razem pokazać tę pierwszą, skuteczną pod bramką rywala.

Panama Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 19:51

Co obstawiam?

Niekwestionowanym faworytem tego pojedynku będzie reprezentacja Anglii. Zespół trenera Thomasa Tuchela musi – i to jak najwyższym stosunkiem bramek – wygrać ten mecz, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, dlatego należy spodziewać się po nim bardzo ofensywnego nastawienia. Moim typem na ten pojedynek będzie więc zakład na bramkę Anglii w obu połowach spotkania. Sądzę, że tym razem Trzy Lwy pokażą swoje skuteczniejsze oblicze i wypełnią typowany przeze mnie warunek.

STS 1.65 Anglia zdobędzie gola w obu połowach Zagraj!

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