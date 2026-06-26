Anglicy przypomną sobie, jak się strzela? Sobotnie typy na MŚ

W sobotę zamkniemy fazę grupową tegorocznego Mundialu. Do walki o punkty staną drużyny z grup J, K i L, a do kuponu wezmę dwa starcia z tej ostatniej grupy, czyli Chorwacja kontra Ghana oraz Panama kontra Anglia. Czego spodziewać się w tych meczach? Jakie wybrać typy na Mundial? Sprawdź to w poniższym tekście!
Chorwacja vs Ghana. Moje typy
Rywalizacja Chorwacji z Ghaną odbędzie się o godzinie 23:00 na obiekcie w Filadelfii. Jedni i drudzy nie mieli jeszcze okazji grać ze sobą, więc będzie to ich pierwsze bezpośrednie starcie w historii.
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Chorwacja: tym razem nie zachwycają
Reprezentacja Chorwacji po dwóch z rzędu Mundialach zakończonych zdobyciem medali (srebrnych w Rosji w 2018 oraz brązowych w Katarze w 2022 roku) stoi przed sporą presją oczekiwań. Tymczasem Vatreni słabo rozpoczęli zmagania na tegorocznych Mistrzostwach Świata, bo od porażki 2:4 z Anglią. W 2. kolejce ekipa Zlatko Dalicia również nie zachwyciła, lecz finalnie wykonała swoje zadanie, ogrywając 1:0 drużynę Panamy. Po dwóch kolejkach ekipa z Bałkanów ma zatem trzy punkty i w tym momencie jest na trzeciej pozycji w grupowej tabeli. Na koniec zmagań w fazie grupowej ma jednak szansę, by wyprzedzić będącą przed nią Ghanę. Potrzebuje do tego kompletu punktów. W przeciwnym razie jej awans do 1/16 finału stanie pod sporym znakiem zapytania.
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Ghana: żelazne czarne gwiazdy
Czarne Gwiazdy w przeciwieństwie do nadchodzących rywali przyjechały na Mundial bez większych oczekiwań. Ostatnie mecze towarzyskie tej ekipy przyniosły jej pięć porażek oraz remis, a w rozgrywanym na przełomie grudnia i stycznia Pucharze Narodów Afryki Ghańczycy w ogóle się nie pojawili, ponieważ nie uzyskali kwalifikacji. Mimo to podopieczni Carlosa Queiroza są bardzo blisko wywalczenia awansu do 1/16 finału MŚ, ponieważ po wygranej 1:0 z Panamą i remisie 0:0 z Anglią mają na koncie cztery oczka. Ghana dała się poznać jako drużyna niebywale solidna w defensywie. Udowodniła to, odpierając w miniony wtorek nieustające ataki Anglii. Teraz czeka ją kolejna trudna potyczka, której stawką będzie zajęcie drugiego miejsca w grupowej tabeli.
Co obstawiam?
W tym starciu w roli dość wyraźnych faworytów należy upatrywać ekipę chorwacką. Mimo że to Ghana aktualnie jest wyżej w grupowej tabeli, to jednak na papierze Vatreni dysponują mocniejszym zespołem, dla którego każdy inny wynik niż wygrana będzie sporym rozczarowaniem. Sądzę, że Chorwacja – nawet jeśli ponownie zagra poniżej oczekiwań – nie przegra tego starcia, a z uwagi na bardzo solidną jak dotąd defensywę Ghany, do swojego typu dodam under 3.5 gola. Taką kombinację typów można obstawić w STS za pomocą BetBuildera, gdzie kurs to 1.46.
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Panama vs Anglia. Typy bukmacherskie
Panama oraz Anglia zagrają ze sobą równolegle z wyżej omawianym pojedynkiem, czyli o godzinie 23:00 czasu polskiego, a areną tej rywalizacji będzie stadion w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Ostatni mecz tych zespołów miał miejsce przy okazji fazy grupowej na Mundialu w 2018 roku i zakończył się wygraną Anglii 6:1.
Panama: bolesna weryfikacja
Panama jechała na swój drugi w historii Mundial ze sporymi nadziejami. Zespół trenera Thomasa Christiansena piorunująco przeszedł przez eliminacje, a przy okazji tegorocznych meczów towarzyskich notował nie najgorsze rezultaty, pokonując jak choćby 2:1 RPA, czy remisując 1:1 z Bośnią i Hercegowiną. Weryfikacja podczas turnieju była jednak bardzo bolesna, ponieważ porażki 0:1 z Ghaną i 0:1 z Chorwacją zamknęły Panamczykom drogę do 1/16 finału i z Anglią – czyli najtrudniejszym grupowym rywalem – zagrają oni o honor. Przed ośmioma laty w Rosji Panama uległa Synom Albionu aż 1:6, dlatego trudno w zespole o optymizm.
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Anglia: dwa oblicza trzech lwów
Reprezentacja Anglii do każdej edycji Mistrzostw Świata podchodzi z pozycji jednego z głównych faworytów do złota i nie inaczej było tym razem. Synowie Albionu bardzo udanie rozpoczęli turniej, ponieważ pokonali 4:2 zawsze groźną przecież Chorwację, więc wygrana w 2. kolejce i zapewnienie sobie awansu do 1/16 finału miały być dla nich formalnością. Tymczasem Anglicy nie byli w stanie sforsować muru, który utworzyły Czarne Gwiazdy i finalnie zanotowali rozczarowujący, bezbramkowy remis. W tym momencie Anglia ma więc tyle samo punktów co Ghana, dlatego do zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie będzie potrzebowała możliwie jak najwyższej wygranej przeciwko Panamie. W poprzednich meczach Anglicy pokazali dwie twarze. Aby zapewnić sobie awans, muszą tym razem pokazać tę pierwszą, skuteczną pod bramką rywala.
Co obstawiam?
Niekwestionowanym faworytem tego pojedynku będzie reprezentacja Anglii. Zespół trenera Thomasa Tuchela musi – i to jak najwyższym stosunkiem bramek – wygrać ten mecz, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, dlatego należy spodziewać się po nim bardzo ofensywnego nastawienia. Moim typem na ten pojedynek będzie więc zakład na bramkę Anglii w obu połowach spotkania. Sądzę, że tym razem Trzy Lwy pokażą swoje skuteczniejsze oblicze i wypełnią typowany przeze mnie warunek.
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