Widzew Łódź spadł mu z nieba. Głośny transfer wisi w powietrzu

10:12, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Meczyki

Widzew Łódź może pozyskać czołowego piłkarza PKO Ekstraklasy. Na ich radarze znajduje się Bartłomiej Wdowik. Dawid Dobrasz, dziennikarz redakcji "Meczyki", przyznał, że defensorowi ta propozycja spadła z nieba.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Bartłomiej Wdowik zmieni klub? „Widzew Łódź spadł mu z nieba”

Widzew Łódź ostro pracuje nad wzmocnieniami, których dokonuje w trwającym okienku transferowym. Jednym z celów drużyny Aleksandara Vukovicia jest pozyskanie Bartłomieja Wdowika. Temat przeprowadzki defensora do Łodzi został poruszony w programie Ekstraklasa Raport na kanale „Meczyki”. Dziennikarze omówili potencjalne przenosiny zawodnika do Widzewa.

Temat jest. Lewy obrońca, który ma się w Widzewie pojawić, to może być Bartłomiej Wdowik. Byłbym „za”, ale nie przesądzam, że taki transfer będzie miał miejsce. Słyszałem, że ma inne oferty. Coś na Cyprze  – powiedział Bartłomiej Stańdo.

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Oferty? Słyszałem, że nic fajnego. Ten Widzew spadł z nieba przez Łukasza Masłowskiego – dodał Dawid Dobrasz.

Warto zaznaczyć, że Łukasz Masłowski przeniósł się do Widzewa Łódź z Jagiellonii Białystok, więc doskonale zna Bartłomieja Wdowika. Łodzianie jednak będą musieli poczekać aż zawodnik wróci do Sportingu Braga z wypożyczenia. Dopiero wtedy mogą robić podejście do transferu.

Bartłomiej Wdowik natomiast w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Jagiellonii Białystok. Defensor nie strzelił gola, ale może pochwalić się czterema asystami.

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