Decyzja zapadła. Ruch Chorzów rozwiązał kontrakt

09:59, 27. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Piotrem Ceglarzem. 34-letni pomocnik opuszcza klub po zaledwie jednym sezonie i rozegranych 29 występach meczach.

Waldemar Fornalik
Obserwuj nas w
fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Piotr Ceglarz zakończył przygodę z Ruchem

Ruch Chorzów poinformował o zakończeniu współpracy z Piotrem Ceglarzem. Kontrakt doświadczonego pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron, co oznacza natychmiastowe rozstanie zawodnika z klubem z Górnego Śląska. Decyzja zamyka roczny etap jego gry w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski, gdzie trafił przed poprzednim sezonem z Motoru Lublin.

Ceglarz w barwach Niebieskich rozegrał łącznie 29 spotkań ligowych oraz jedno w ramach STS Pucharu Polski. W tym czasie zdołał zdobyć pięć bramek, w tym dwie z rzutów karnych. Co istotne, wszystkie trafienia zanotował w początkowej fazie sezonu, czyli między 7. a 10. kolejką Betclic 1. Ligi, kiedy był jednym z bardziej ofensywnie wpływowych zawodników zespołu.

Odbierz bonus 333 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z biegiem rozgrywek jego rola w drużynie uległa jednak wyraźnej zmianie. Wiosną pomocnik pojawiał się na boisku 14 razy, lecz aż 13 z tych występów rozpoczął jako rezerwowy. To pokazuje, że jego znaczenie w rotacji stopniowo malało, a sztab szkoleniowy częściej sięgał po inne rozwiązania w środku pola.

Ruch Chorzów słusznie rozwiązał kontrakt z Piotrem Ceglarzem?

  • Tak, to logiczna decyzja
  • Nie, powinien zostać dłużej
  • Trudno powiedzieć
  • Tak, to logiczna decyzja
  • Nie, powinien zostać dłużej
  • Trudno powiedzieć

0 Votes

Rozstanie następuje w momencie, gdy Ruch porządkuje kadrę przed kolejną częścią sezonu. Klub nie podał szczegółowych przyczyn decyzji, ograniczając się do oficjalnej informacji o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Dla samego zawodnika oznacza to otwarcie nowego etapu w karierze. Doświadczony pomocnik, mający za sobą występy w kilku polskich klubach, będzie mógł szukać nowego pracodawcy jako wolny piłkarz.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości