Decyzja zapadła. Ruch Chorzów rozwiązał kontrakt

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Piotr Ceglarz zakończył przygodę z Ruchem

Ruch Chorzów poinformował o zakończeniu współpracy z Piotrem Ceglarzem. Kontrakt doświadczonego pomocnika został rozwiązany za porozumieniem stron, co oznacza natychmiastowe rozstanie zawodnika z klubem z Górnego Śląska. Decyzja zamyka roczny etap jego gry w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski, gdzie trafił przed poprzednim sezonem z Motoru Lublin.

Ceglarz w barwach Niebieskich rozegrał łącznie 29 spotkań ligowych oraz jedno w ramach STS Pucharu Polski. W tym czasie zdołał zdobyć pięć bramek, w tym dwie z rzutów karnych. Co istotne, wszystkie trafienia zanotował w początkowej fazie sezonu, czyli między 7. a 10. kolejką Betclic 1. Ligi, kiedy był jednym z bardziej ofensywnie wpływowych zawodników zespołu.

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Z biegiem rozgrywek jego rola w drużynie uległa jednak wyraźnej zmianie. Wiosną pomocnik pojawiał się na boisku 14 razy, lecz aż 13 z tych występów rozpoczął jako rezerwowy. To pokazuje, że jego znaczenie w rotacji stopniowo malało, a sztab szkoleniowy częściej sięgał po inne rozwiązania w środku pola.

Ruch Chorzów słusznie rozwiązał kontrakt z Piotrem Ceglarzem? Tak, to logiczna decyzja

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Rozstanie następuje w momencie, gdy Ruch porządkuje kadrę przed kolejną częścią sezonu. Klub nie podał szczegółowych przyczyn decyzji, ograniczając się do oficjalnej informacji o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Dla samego zawodnika oznacza to otwarcie nowego etapu w karierze. Doświadczony pomocnik, mający za sobą występy w kilku polskich klubach, będzie mógł szukać nowego pracodawcy jako wolny piłkarz.