Tabela końcowy grupy I. Francja, Norwegia, Senegal, Irak

Tabela końcowa grupy I mundialu 2026. Reprezentacja Francji wygrała grupę, drugie miejsce zajęła Norwegia, na trzeciej lokacie uplasował się Senegal, a Irak zamknął stawkę.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps i Kylian Mbappe

Tabela końcowa grupy I mundialu 2026

Reprezentacja Francji wygrała grupę I po komplecie zwycięstw. W ostatniej kolejce rozbiła Norwegów 4-1, choć rywale przystąpili do tego meczu w rezerwowym składzie. Po wywalczeniu awansu selekcjoner posłał do boju zmienników, tak aby największe gwiazdy odpoczęły przed fazą pucharową. W konsekwencji Norwegia kończy zmagania grupowe na drugiej lokacie z dorobkiem sześciu punktów.

Końcowa tabela grupy I:

Miejsce Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. Francja 3 9 10:2 2. Norwegia 3 6 8:7 3. Senegal 3 3 8:6 4. Irak 3 0 1:12

Na trzecim miejscu w grupie I znajduje się Senegal, który na zwycięstwo musiał czekać do ostatniej kolejki. Po rozbiciu Iraku aż 5-0 awans do fazy pucharowej wciąż nie jest pewny – to zależy, jak ułoży się tabela ekip z trzecich pozycji.

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Tabelę grupy I zamyka Irak, który nie zdobył na tegorocznym mundialu choćby punktu. Kończy swój udział z jednym strzelonym golem i aż 12 straconymi.

Wyniki ostatniej kolejki grupy I:

Francja – Norwegia 4:1

Dembele 7′, 20′, 32′, Doue 90′ – Aasgaard 21′

Senegal – Irak 5:0

Diarra 4′, Sarr 56′, Gueye 59′, 71′, Ndiaye 82′