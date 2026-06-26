Tabela końcowy grupy I. Francja, Norwegia, Senegal, Irak

Tabela końcowa grupy I mundialu 2026
Reprezentacja Francji wygrała grupę I po komplecie zwycięstw. W ostatniej kolejce rozbiła Norwegów 4-1, choć rywale przystąpili do tego meczu w rezerwowym składzie. Po wywalczeniu awansu selekcjoner posłał do boju zmienników, tak aby największe gwiazdy odpoczęły przed fazą pucharową. W konsekwencji Norwegia kończy zmagania grupowe na drugiej lokacie z dorobkiem sześciu punktów.
Końcowa tabela grupy I:
|Miejsce
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|Francja
|3
|9
|10:2
|2.
|Norwegia
|3
|6
|8:7
|3.
|Senegal
|3
|3
|8:6
|4.
|Irak
|3
|0
|1:12
Na trzecim miejscu w grupie I znajduje się Senegal, który na zwycięstwo musiał czekać do ostatniej kolejki. Po rozbiciu Iraku aż 5-0 awans do fazy pucharowej wciąż nie jest pewny – to zależy, jak ułoży się tabela ekip z trzecich pozycji.
Sprawdź: Mundial 2026: aktualna tabela 3. miejsc. Kto awansuje do 1/16?
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Tabelę grupy I zamyka Irak, który nie zdobył na tegorocznym mundialu choćby punktu. Kończy swój udział z jednym strzelonym golem i aż 12 straconymi.
Wyniki ostatniej kolejki grupy I:
Francja – Norwegia 4:1
Dembele 7′, 20′, 32′, Doue 90′ – Aasgaard 21′
Senegal – Irak 5:0
Diarra 4′, Sarr 56′, Gueye 59′, 71′, Ndiaye 82′