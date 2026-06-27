Mistrzostwa Świata 2026: tabela trzecich miejsc (27.06.2026)

Faza grupowa Mistrzostw Świata 2026 wkracza w decydującą fazę. W sobotnią noc rozegrano kolejne cztery spotkania, które miały ogromny wpływ na układ tabel. Coraz ciekawiej wygląda również klasyfikacja drużyn z trzecich miejsc. Sprawdź jej aktualny stan.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Tabela trzecich miejsc (27.06.2026)

W sobotnią noc odbyły się kolejne cztery spotkania fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy już następne rozstrzygnięcia, a coraz ciekawiej wygląda sytuacja w tabeli drużyn z trzecich miejsc.

Na czele zestawienia znajdują się Szwecja oraz Ekwador, które zgromadziły po cztery punkty i są już bardzo blisko gry w 1/16 finału. Taki sam dorobek mają również Bośnia i Hercegowina oraz Paragwaj, choć o ich pozycjach decyduje bilans bramkowy.

Tuż za czołową czwórką plasuje się Senegal z trzema punktami i dodatnim bilansem bramkowym. Afrykanie wciąż zachowują realne szanse na awans, jednak muszą oglądać się na wyniki pozostałych reprezentacji.

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Znacznie trudniejsza jest sytuacja Iranu, Korei Południowej oraz Szkocji. Wszystkie te drużyny mają po trzy punkty, lecz gorszy bilans bramkowy sprawia, że obecnie znajdują się poza strefą premiowaną awansem. Dwa rozegrane mecze mają jeszcze Chorwacja i Algieria, dlatego ich położenie może ulec zmianie po zakończeniu fazy grupowej.

Największe problemy ma natomiast Urugwaj, który zakończył już rywalizację z dorobkiem zaledwie dwóch punktów. Matematyczne szanse zachowuje jeszcze Demokratyczna Republika Konga, jednak z jednym punktem po dwóch meczach jej sytuacja jest bardzo skomplikowana.

Do zakończenia fazy grupowej pozostało jeszcze kilka spotkań. Ostateczny układ tabeli trzecich miejsc poznamy dopiero po zakończeniu wszystkich meczów, a walka o awans do 1/16 finału zapowiada się niezwykle emocjonująco.