Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Urugwaju

Mistrzostw Świata 2026: komplet nocnych wyników (27.06.2026)

Sobotnia noc przyniosła kibicom sporo piłkarskich emocji na Mistrzostwach Świata 2026. Na boiskach pojawiło się osiem reprezentacji, w tym faworyci do końcowego triumfu. Nie zabrakło efektownych akcji, ważnych rozstrzygnięć i goli. Oto komplet wyników rozegranych spotkań.

Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska 0:0

Spotkanie Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską miało ogromne znaczenie dla układu tabeli. Obie reprezentacje walczyły o zwycięstwo, które dawałoby bezpośredni awans do 1/16 finału. Mecz nie dostarczył jednak wielu emocji i zakończył się bezbramkowym remisem. Taki rezultat okazał się korzystny dla Republiki Zielonego Przylądka, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Arabia Saudyjska natomiast pożegnała się z turniejem.

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Urugwaj – Hiszpania 0:1

Spotkanie z Hiszpanią było ostatnią szansą Urugwaju na awans do fazy pucharowej. Drużyna Marcelo Bielsy musiała wygrać, aby zachować nadzieje na grę w 1/16 finału. Tak się jednak nie stało. Obecni mistrzowie Europy objęli prowadzenie w 42. minucie za sprawą Álexa Baeny i skromne zwycięstwo 1:0 utrzymali do końcowego gwizdka. Porażka sprawiła, że Urugwaj pożegnał się z Mistrzostwami Świata 2026.

Egipt – Iran 1:1

To właśnie ten mecz dostarczył kibicom najwięcej emocji. Egipt już na początku spotkania objął prowadzenie po trafieniu Mahmouda Sbera, jednak Iran szybko odpowiedział za sprawą Ramina Rezaeiana. Prawdziwy dreszczowiec rozegrał się w doliczonym czasie gry. Irańczycy zdołali nawet umieścić piłkę w siatce, lecz po długiej analizie VAR Szymon Marciniak anulował gola z powodu spalonego. Remis zapewnił Egiptowi awans do 1/16 finału, natomiast Iran wciąż musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.

Nowa Zelandia – Belgia 1:5

Belgia przystępowała do meczu z Nową Zelandią pod ogromną presją. Czerwone Diabły musiały wygrać, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej, i wywiązały się z tego zadania bez zarzutu, zwyciężając aż 5:1. Dublet ustrzelił Leandro Trossard, a po jednym golu dołożyli Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku i Alexis Saelemaekers. Honorowe trafienie dla Nowej Zelandii zanotował Elijah Just. Dzięki wysokiej wygranej podopieczni Roberto Martíneza zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu, natomiast ich rywale pożegnali się z mundialem.