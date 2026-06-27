Pary 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Aktualna drabinka fazy pucharowej

08:21, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Poznaliśmy już większość uczestników fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Po zakończeniu kolejnych spotkań fazy grupowej znamy również siedem par 1/16 finału. Sprawdź, kto zagra z kim.

Alex Baena
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alex Baena

Mistrzostwa Świata 2026: aktualne pary 1/16 finału (27.06.2026)

Faza grupowa Mistrzostw Świata 2026 powoli dobiega końca, a kibice mogą już spoglądać w kierunku najważniejszej części turnieju. Nie wszystkie rozstrzygnięcia jeszcze zapadły, jednak część zestawień 1/16 finału jest już znana. Zapowiada się kilka niezwykle interesujących pojedynków.

Pierwsze zestawienia pokazują, że już na etapie 1/16 finału nie zabraknie hitowych pojedynków. W grze wciąż pozostają najwięksi faworyci do zdobycia mistrzostwa świata, ale także reprezentacje, które sprawiły spore niespodzianki w fazie grupowej. To sprawia, że już pierwsza runda fazy pucharowej zapowiada się niezwykle emocjonująco.

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  • Francja – Szwecja
  • RPA – Kanada
  • Holandia – Maroko
  • USA – Bośnia i Hercegowina
  • Brazylia – Japonia
  • Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia
  • Argentyna – Republika Zielonego Przylądka

Największe emocje wzbudza starcie Francji ze Szwecją. Trójkolorowi wygrali swoją grupę, natomiast Skandynawowie awansowali do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z drugiego miejsca. Ciekawie zapowiada się również mecz Brazylii z Japonią oraz pojedynek Holandii z Marokiem.

Na komplet par trzeba jeszcze poczekać. Ostateczny kształt drabinki poznamy po zakończeniu wszystkich spotkań fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Wówczas stanie się jasne, która z reprezentacji będzie miała najtrudniejszą drogę do finału.

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