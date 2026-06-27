Belgia uciekła spod topora! Znamy rozstrzygnięcia w grupie G

07:52, 27. czerwca 2026 09:22, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Belgia okazała się lepsza od Nowej Zelandii (5:1). Iran i Egipt natomiast podzielili się punktami (1:1). Sprawdź, jak wygląda końcowa tabela grupy G na Mistrzostwach Świata 2026.

Piłkarze reprezentacji Belgii
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Belgii

Mistrzostwa Świata 2026: końcowka tabela grupy G

Przed ostatnią kolejką grupy G Mistrzostw Świata 2026 najwięcej uwagi przyciągała reprezentacja Belgii, która musiała wygrać z Nową Zelandią, aby zachować szanse na awans. Równolegle zapowiadało się niezwykle interesujące starcie Iranu z Egiptem, które również miało ogromne znaczenie dla końcowego układu tabeli. Oba spotkania ostatecznie przyniosły kluczowe rozstrzygnięcia.

Belgia nie mogła pozwolić sobie na potknięcie i od pierwszego gwizdka ruszyła do ataku. Efekt był znakomity. Podopieczni Roberto Martineza rozbili Nową Zelandię aż 5:1, a dubletem popisał się Leandro Trossard. Do siatki trafiali również Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku i Alexis Saelemaekers. Tak przekonujące zwycięstwo dało Belgom pierwsze miejsce w grupie.

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Znacznie bardziej wyrównane było starcie Iranu z Egiptem. Obie reprezentacje miały swoje okazje, a po golach Mahmouda Sabera i Ramina Rezaeiana padł remis 1:1. W doliczonym czasie gry Irańczycy cieszyli się nawet ze zwycięskiej bramki, jednak Szymon Marciniak po analizie VAR dopatrzył się spalonego. Taki rezultat premiował Egipt bezpośrednim awansem do fazy pucharowej.

Grupę G wygrała Belgia, natomiast z drugiego miejsca awansował Egipt. Iran zakończył rywalizację na trzeciej pozycji i zachował jeszcze nadzieję na grę w 1/16 finału, czekając na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. Ostatnia Nowa Zelandia pożegnała się z Mistrzostwami Świata 2026.

Lp.DrużynaMeczeZwycięstwaRemisyPorazkiBilans bramekPunkty
1.Belgia31206:25
2.Egipt31205:35
3.Iran30303:33
4.Nowa Zelandia30124:101

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