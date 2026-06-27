Barcelona i Arsenal zostaną uprzedzeni?! Gigant rusza po Alvareza

09:13, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Marcos Duran

FC Barcelona i Arsenal marzą o pozyskaniu Juliana Alvareza. Gwiazdor Atletico Madryt może jednak wybrać inny wielki klub. Manchester United już nawiązał kontakt w sprawie transferu Argentyńczyka - donosi Marcos Duran.

Julian Alvarez
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester United rusza po Juliana Alvareza! Nawiązano kontakt

Julian Alvarez tego lata może być bohaterem wielkiego transferu. FC Barcelona i Arsenal przejawiają zainteresowanie argentyńskim napastnikiem. Ostatnio do Daniel Sobis przekazał, że gwiazda Atletico Madryt wyląduje w Londynie. Nie musi jednak tak się stać. Marcos Duran poinformował, że zawodnik znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United.

Wspomniane źródło zdradza, że Czerwone Diabły wykonały już pierwszy krok w kierunku transferu Juliana Alvareza. Władze z Old Trafford nawiązały bowiem kontrakt z otoczeniem reprezentanta Argentyny. Zarówno Arsenal, jak i FC Barcelona muszą się mieć na baczności. Wyścig po snajpera Atletico Madryt dopiera się rozkręca.

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Zainteresowanie Manchesteru United może być trochę zaskakujące. Michael Carrick ma w swojej drużynie Benjamina Sesko, z którego jest zadowolony. Pozyskanie kolejnego świetnego napastnika może mijać się z celem. Czerwone Diabły mają ograniczony budżet, a także wąską kadrę na innych pozycjach. Wydaje się jednak, że szansa na przeprowadzkę Argentyńczyka na Old Trafford jest bardzo mała.

Julian Alvarez w minionej kampanii rozegrał 49 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Mistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.

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