Lech Poznań chce go zatrzymać. Gwiazda pomoże w walce o Ligę Mistrzów?

07:50, 19. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Lech Poznań zdobył mistrzostwo Polski i szykuje się do walki o Ligę Mistrzów. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość kilku piłkarzy. Piotr Rutkowski w wywiadzie dla TVP Sport potwierdził, że chce zatrzymać w klubie Luisa Palmę.

Piłkarze Lecha Poznań
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech dogada się ws. Palmy? Rutkowski chce transferu

Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski już po zwycięstwie nad Radomiakiem Radom, dlatego mógł wcześniej skupić się w pełni na przygotowaniach do kolejnego sezonu. Plany są ambitne, bowiem Kolejorz oczywiście marzy o upragnionym awansie do Ligi Mistrzów. Do osiągnięcia tego celu kluczowe będą wzmocnienia, choć na dobrą sprawę klub postara się uniknąć kadrowej rewolucji, o czym świadczy też prawdopodobne porozumienie z Nielsem Frederiksenem ws. nowej umowy.

Na kolejny rok w klubie zostaje Ali Gholizadeh, który przez najbliższe miesiące będzie pauzował z powodu kontuzji. Kulisy negocjacji z gwiazdorem ujawnił Piotr Rutkowski.

Od początku byliśmy blisko dogadania się na roczny kontrakt. W pewnym momencie rozmowy ustały. Wróciliśmy do stołu po tym, jak Ali doznał kontuzji. Wtedy udało nam się dogadać w ciągu kilku godzin. Dużo zawdzięczamy Aliemu, on zrobił dużo dla klubu, a kibice go kochają. On zasługuje na to, żeby z nami być i pociągnąć nas do kolejnych trofeów.

Prezes Lecha Poznań przyznał również wprost, że chce zatrzymać w klubie Luisa Palmę. Honduranin latem zeszłego roku został wypożyczony z Celticu, a teraz strony prowadzą rozmowy w sprawie wykupu definitywnego.

Ostatnie spekulacje medialne i kwoty, jakie tam padały, były nieprawdziwe. Transfery i negocjacje lubią ciszę. Czy chciałbym, żeby Palma został w Lechu? Bardzo – zadeklarował Rutkowski w wywiadzie dla TVP Sport.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości