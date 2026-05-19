Borussia Dortmund pożegnała gwiazdę. Gigant poluje na pomocnika

08:00, 19. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport

Borussia Dortmund nie przedłużyła kontraktu z Julianem Brandtem. Pomocnik szuka nowego klubu, a "Sky Sport" ujawnia, że trafił na listę życzeń Galatasaray.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Julian Brandt w orbicie zainteresowań Galatasaray

Borussia Dortmund zakończyła sezon na drugim miejscu w 1. Bundeslidze. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca przez długi czas utrzymywał kontakt z Bayernem Monachium. Jednak to bawarski gigant ponownie sięgnął po mistrzowski tytuł i potwierdził swoją dominację w niemieckiej piłce.

Po zakończeniu rozgrywek z Signal Iduna Park odejdą m.in. Julian Brandt, Niklas Sule oraz Salih Ozcan. Ich kontrakty nie zostaną przedłużone. Nowym zawodnikiem klubu został Joane Gadou, którego wykupiono z RB Salzburg za blisko 20 milionów euro.

Tymczasem przyszłość Brandta pozostaje jedną z najgorętszych kwestii transferowych. Według informacji „Sky Sport”, turecki gigant Galatasaray rozpoczął już rozmowy z agentami zawodnik. W Stambule liczą, że doświadczenie oraz kreatywność niemieckiego pomocnika pozwolą wzmocnić zespół przed kolejną kampanią w Lidze Mistrzów.

W ostatnich tygodniach Brandt był łączony także z klubami z Hiszpanii. Wśród potencjalnych kierunków wymieniano Atletico Madryt oraz borykającą się z problemami finansowymi Barceloną. Na ten moment przyszłość 30-latka pozostaje otwarta, a kluczową rolę w wyborze nowego zespołu mogą odegrać zarówno aspekty sportowe, jak i finansowe. W minionym sezonie pomocnik rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował cztery asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia Brandta obecnie na 20 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości