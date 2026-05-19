Borussia Dortmund pożegnała gwiazdę. Gigant poluje na pomocnika

Borussia Dortmund nie przedłużyła kontraktu z Julianem Brandtem. Pomocnik szuka nowego klubu, a "Sky Sport" ujawnia, że trafił na listę życzeń Galatasaray.

Borussia Dortmund zakończyła sezon na drugim miejscu w 1. Bundeslidze. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca przez długi czas utrzymywał kontakt z Bayernem Monachium. Jednak to bawarski gigant ponownie sięgnął po mistrzowski tytuł i potwierdził swoją dominację w niemieckiej piłce.

Po zakończeniu rozgrywek z Signal Iduna Park odejdą m.in. Julian Brandt, Niklas Sule oraz Salih Ozcan. Ich kontrakty nie zostaną przedłużone. Nowym zawodnikiem klubu został Joane Gadou, którego wykupiono z RB Salzburg za blisko 20 milionów euro.

Tymczasem przyszłość Brandta pozostaje jedną z najgorętszych kwestii transferowych. Według informacji „Sky Sport”, turecki gigant Galatasaray rozpoczął już rozmowy z agentami zawodnik. W Stambule liczą, że doświadczenie oraz kreatywność niemieckiego pomocnika pozwolą wzmocnić zespół przed kolejną kampanią w Lidze Mistrzów.

W ostatnich tygodniach Brandt był łączony także z klubami z Hiszpanii. Wśród potencjalnych kierunków wymieniano Atletico Madryt oraz borykającą się z problemami finansowymi Barceloną. Na ten moment przyszłość 30-latka pozostaje otwarta, a kluczową rolę w wyborze nowego zespołu mogą odegrać zarówno aspekty sportowe, jak i finansowe. W minionym sezonie pomocnik rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował cztery asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia Brandta obecnie na 20 milionów euro.