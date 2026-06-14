Ancelotti ocenił występ Brazylii. Wskazał, co było problemem

fot. Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti docenił Maroko. Łatwo nie było

Reprezentacja Brazylii rozpoczęła zmagania na mistrzostwach świata od remisu z Marokiem. Był to bardzo emocjonujący mecz, który zaczął się niespodziewanie, bowiem Marokańczycy przejęli kontrolę nad przebiegiem gry. Wygrywali pojedynki fizyczne i tworzyli poważne zagrożenie pod bramką Alissona Beckera. Wyszli nawet na prowadzenie za sprawą Ismaela Saibariego, który pokonał golkipera Liverpoolu.

Jeszcze przed przerwą stan rywalizacji wyrównał Vinicius Junior. W pierwszej połowie gra toczyła się pod dyktando Maroka, natomiast po zmianie stron do głosu zaczęli dochodzić Brazylijczycy. Koniec końców żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali na swoją korzyść i mecz zakończył się remisem 1-1.

Lepsze wrażenie pozostawili po sobie Marokańczycy. Brazylia musi natomiast ciężko pracować, aby nie popełniać tak wiele błędów indywidualnych. Carlo Ancelotti ocenił występ swojej drużyny oraz wskazał, co było problemem. Docenił przy tym reprezentację Maroka, uważając ją za bardzo wymagającego rywala.

– Nie zaczęliśmy dobrze. Było za dużo nerwowości, zbyt często traciliśmy piłkę i przegrywaliśmy dużo indywidualnych pojedynków. Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu (…) W drugiej połowie było lepiej, mieliśmy większą kontrolę. Ale to był na ogół trudny mecz, bo rywale to dobra drużyna. Często wychodzili spod naszego pressingu i przeprowadzali groźne kontrataki – podsumował selekcjoner reprezentacji Brazylii.