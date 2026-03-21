Albania ogłosiła kadrę na mecz z Polską. Dwa nazwiska z PKO Ekstraklasy

Reprezentacja Albanii właśnie ogłosiła listę powołanych na mecze barażowe o awans na mundial. Znalazło się na niej dwóch graczy z PKO Ekstraklasy.

Albania przedstawiła powołania na baraże

Reprezentacja Polski już za kilka dni w pierwszym meczu barażowym zmierzy się z reprezentacją Albanii. Starcie to zapowiada się bardzo wyrównanie, choć to Biało-Czerwoni zdają się być lekkimi faworytami. To m.in. ze względu na fakt, że gramy przed własną publicznością, a nie na gorącym terenie na Bałkanach.

Niemniej Albania to nadal dobra piłkarska drużyna, która w swoich szeregach ma kilka ciekawych twarzy. Naturalnie brakuje jej gwiazdorów pokroju Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego, ale ogólnie kadra jest solidna. Dzień po powołaniach Jana Urbana, zespół na baraże ogłosił Sylvinho. Wśród powołanych przez Albańczyków znalazło się dwóch graczy z PKO Ekstraklasy. Chodzi o Juljan Shehu z Widzewa Łódź oraz Bujara Pllanę z Lechii Gdańsk, który świeżo otrzymał paszport. Na liście jest także dobrze znany z Legii Warszawa Ernest Muci.

Bramkarze: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani.

Obrońcy: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu.

Pomocnicy: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laci, Nazmi Gripshi, Arber Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani.

Napastnicy: Myrto Uzuni, Ernest Muci, Nedim Bajrami, Armando Broja.

