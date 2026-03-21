Miał być powołany do reprezentacji Polski. Teraz jego wartość urosła o 400 procent

Kacper Potulski był blisko powołania do reprezentacji Polski, ale finalnie zagra w kadrze do lat 21. Niemniej serwis "Transfermarkt" zaktualizował jego wartość rynkową na 12 milionów euro - to wzrost o prawie 400 procent z 2,5 miliona euro.

Potulski wart już 12 milionów euro

Kacper Potulski w ostatnim czasie bardzo mocno przebija się do świadomości szerszego grona kibiców w Polsce. Jeszcze kilka miesięcy temu bowiem mało kto o nim słyszał, a teraz mówi się o nim poważnie w kontekście przyszłości reprezentacji Polski. Spekulowano, że nawet już na baraże może otrzymać on powołanie od Jana Urbana, ale finalnie – choć do końca rozważano tę kandydaturę – defensor zagra w kadrze do lat 21.

Niemniej doskonała postawa Potulskiego w barwach FSV Mainz jest doceniona i dostrzeżona. Nie może więc dziwić, że sporo mówi się już nawet o potencjalnym transferze do mocniejszego klubu w Bundeslidze. Zanim jednak to, to właśnie serwis „Transfermarkt” zaktualizował wartości rynkowe piłkarzy w lidze niemieckiej. Jeden z największych wzrostów zaliczył właśnie Kacper Potulski, który wyceniany jest obecnie na 12 milionów euro.

Wcześniej wartość ta szacowana była na 2,5 miliona euro. To oznacza, że mówimy o wielkim wzroście prawie o 400 procent. W tym sezonie Kacper Potulski rozegrał w sumie 24 mecze i zanotował jedną asystę oraz zdobył jednego gola. Jego umowa w Mainz wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

