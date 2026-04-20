Liverpool rozmawia z następcą Salaha. Wśród rywali PSG!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Yan Diomande

Diomande zastąpi Salaha? Liverpool już nad tym pracuje

Liverpool nie zaliczy obecnego sezonu do udanych. Mimo olbrzymich wydatków na wzmocnienia, ekipa Arne Slota nie zdobyła ani jednego trofeum. Odpadła już z Ligi Mistrzów, a w Premier League pozostała jej jedynie walka o podium tabeli. Trudno również pozytywnie ocenić ostatnie nabytki – Alexander Isak stracił wiele miesięcy z powodu kontuzji, a teraz poważne problemy zdrowotne ma Hugo Ekitike.

Latem dojdzie do kolejnych poważnych zmian w kadrze klubu z Anfield. Już wiadomo, że wygasających umów nie przedłużą Andrew Robertson oraz Mohamed Salah. Sporym wyzwaniem będzie zastąpienie przede wszystkim tego drugiego – przez wiele lat Egipcjanin był niekwestionowanym liderem ofensywy. Obecny sezon nie jest dla niego szczególnie udany, ale to wciąż ważna postać, zarówno na boisku, jak i w szatni.

Oczywiście Liverpool nie próżnuje i już pracuje nad transferem nowego skrzydłowego. Wymarzonym kandydatem jest Michael Olise, ale ten nie opuści Bayernu Monachium. Na radarach znalazła się więc inna gwiazda Bundesligi. Florian Plettenberg ujawnił, że jego transfer jest tematem rozmów między władzami Liverpoolu oraz przedstawicielami samego zawodnika.

Kluby jeszcze nie nawiązały kontaktu. Lipsk pragnie zatrzymać Diomande, dogadując się z nim w sprawie nowej umowy. Jego sytuacji przygląda się ponadto Paris Saint-Germain, które również nie wyklucza wejścia do gry i walki o podpis młodego skrzydłowego.