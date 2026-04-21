Liverpool i PSG walczą o nową gwiazdę. Astronomiczna wycena

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Yan Diomande (RB Lipsk - FC Augsburg)

Liverpool i Paris Saint-Germain poznały cenę za Diomande

Yan Diomande to jeden z największych talentów młodego pokolenia. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w lipcu przeniósł się z CD Leganes do RB Lipsk za 20 milionów euro. Już po zaledwie rocznym pobycie w Bundeslidze skrzydłowy znowu może zmienić klubowe barwy. W gronie zespołów, które wyrażają zainteresowanie 19-latkiem, znajdują się przede wszystkim Liverpool i Paris Saint-Germain.

Jeżeli The Reds i Paryżanie faktycznie rozważają transfer gwiazdy Byków, będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni. Lipsk nie zamierza rozstawać się Diomande za „drobne”. Florian Plettenberg przekonuje, że Die Bullen oczekują więcej niż 100 milionów euro. W ten sposób ekipa z Red Bull Arena pobiłaby swój rekord sprzedażowy. Do tej pory liderem w tym zestawieniu był Josko Gvardiol, który odszedł z klubu za 90 milionów euro.

Czy Iworyjczyk faktycznie jest warty tyle, ile domaga się jego obecny pracodawca? W tym sezonie w 32 meczach zdobył 13 bramek i zanotował osiem asyst. W samej Bundeslidze jego dorobek wynosi 12 trafień i siedem ostatnich podań.