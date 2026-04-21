Liverpool nie czeka. Plan na życie po Salahu nabiera tempa

Liverpool przygotowuje się do możliwych zmian w ofensywie. Jednocześnie klub analizuje kandydatów, którzy mogliby wypełnić lukę po jednej z największych gwiazd zespołu.

Nowy cel transferowy Liverpoolu na lato

Liverpool rozważa sprowadzenie Randala Kolo Muaniego jako potencjalnego następcę Mohameda Salaha. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, klub z Merseyside bacznie przygląda się sytuacji napastnika Paris Saint-Germain, przebywającego aktualnie na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur.

Według doniesień źródła, Liverpool widzi w reprezentancie Francji zawodnika, który mógłby w dłuższej perspektywie zastąpić reprezentanta Egiptu, jeśli ten zdecyduje się opuścić klub po zakończeniu sezonu. Jednocześnie sytuację uważnie monitoruje również Juventus, który planuje podjąć konkretne działania w celu pozyskania 27-latka.

Randal Kolo Muani rozchwytywany

„La Gazzetta dello Sport” podaje, że Turyńczycy są gotowi zaoferować mniej więcej 35 milionów euro za transfer Kolo Muaniego oraz kontrakt opiewający na siedem milionów euro rocznie. Rosnące zainteresowanie ze strony Liverpoolu może jednak przyspieszyć działania włoskiego klubu i wpłynąć na przebieg negocjacji.

W obecnym sezonie Kolo Muani rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek i notując cztery asysty. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do lata 2028 roku, a według portalu rynkowa wartość jest szacowana na 22 miliony euro.

Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Francuza, który znajduje się w centrum zainteresowania kilku europejskich gigantów. Zawodnik może stać się jednym z głośniejszych nazwisk nadchodzącego okna transferowego.