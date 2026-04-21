PSG – Bayern: „to dwie najlepsze drużyny LM”
Pierwsza odsłona rywalizacji Paris Saint-Germain – Bayern Monachium odbędzie się we wtorek 8 kwietnia. Premierowe starcie tego dwumeczu zostanie rozegrane na Parc des Princes. Kto jest faworytem do awansu? Toni Kroos spróbował wytypować wynik tej rywalizacji.
– Myślę, że Bayern będzie musiał bronić trochę lepiej niż przeciwko Realowi Madryt. Myślę, że PSG może być trochę bardziej efektywne. Bayern bronił na granicy ryzyka w obu meczach, co Real mógł i powinien wykorzystać w rewanżu. Bayern ma szansę na awans, ale jeżeli poprawi kilka aspektów. W tej chwili w mojej ocenie to remis 50/50. PSG to obrońcy tytułu. Na podstawie obecnej formy uważam, że Bayern i PSG to dwie najlepsze drużyny w Lidze Mistrzów – przyznał były zawodnik Bawarczyków w rozmowie ze Sky Sports.
Bayern już zapewnił sobie tytuł mistrzowski w Niemczech, natomiast PSG w miniony weekend przegrało w hitowym starciu i wcale nie może być pewne zwycięstwa w Ligue 1.