Kroos typuje zwycięzcę dwumeczu PSG – Bayern. „To dwa najlepsze zespoły LM”

13:55, 21. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Sky Sports

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium to dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów. Kto okaże się lepszy w tym starciu? O ocenę szans obu drużyn w rozmowie ze Sky Sports pokusił się Toni Kroos.

Toni Kroos
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Toni Kroos

PSG – Bayern: „to dwie najlepsze drużyny LM”

Pierwsza odsłona rywalizacji Paris Saint-GermainBayern Monachium odbędzie się we wtorek 8 kwietnia. Premierowe starcie tego dwumeczu zostanie rozegrane na Parc des Princes. Kto jest faworytem do awansu? Toni Kroos spróbował wytypować wynik tej rywalizacji.

– Myślę, że Bayern będzie musiał bronić trochę lepiej niż przeciwko Realowi Madryt. Myślę, że PSG może być trochę bardziej efektywne. Bayern bronił na granicy ryzyka w obu meczach, co Real mógł i powinien wykorzystać w rewanżu. Bayern ma szansę na awans, ale jeżeli poprawi kilka aspektów. W tej chwili w mojej ocenie to remis 50/50. PSG to obrońcy tytułu. Na podstawie obecnej formy uważam, że Bayern i PSG to dwie najlepsze drużyny w Lidze Mistrzów – przyznał były zawodnik Bawarczyków w rozmowie ze Sky Sports.

Bayern już zapewnił sobie tytuł mistrzowski w Niemczech, natomiast PSG w miniony weekend przegrało w hitowym starciu i wcale nie może być pewne zwycięstwa w Ligue 1.

