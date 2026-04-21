Liverpool poluje na gwiazdora PSG. W grze nawet 80 mln euro

08:01, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Anfield Watch

Liverpool przygotowuje się do letniego okna transferowego. Na liście życzeń aktualnych mistrzów Anglii znajduje się Bradley Barcola z PSG - wskazał serwis "Anfield Watch".


Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool zaczyna odzyskiwać rytm w końcówce sezonu Premier League. Zespół prowadzony przez Arne Slota odniósł dwa kolejne zwycięstwa. Najpierw pokonał Fulham (2:0), a następnie wygrał z Everton (2:1) w derbach Merseyside. Dzięki temu The Reds znajdują się na piątej lokacie w tabeli.

Dobrych wyników na krajowym podwórku nie zdołało jednak zrekompensować bolesne odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Zespół zakończył swoją przygodę w ćwierćfinale, w którym przegrał z Paris Saint-Germain. Latem klub czeka prawdziwa rewolucja na skrzydłach. Pewne jest już odejście Mohameda Salaha, który od 2017 roku był jednym z filarów drużyny. Jego bramki, asysty i wpływ na grę ofensywną przez lata definiowały styl Liverpoolu.

Jak donosi „Anfield Watch”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia jest Bradley Barcola. 23-letni zawodnik PSG imponuje formą w obecnym sezonie i jest postrzegany jako piłkarz o ogromnym potencjale. Francuz przyciąga uwagę również ze strony Barcelony. PSG ma wysoko cenić swojego zawodnika. Mówi się o kwocie sięgającej nawet 80 milionów euro. To spory wydatek, jednak na Anfield wierzą, że istnieje możliwość zbicia ceny.

Tego typu okazje idealnie wpisują się w strategię transferową Liverpoolu, który często stawia na zawodników z dużym potencjałem przy korzystnych warunkach finansowych. Skrzydłowy w trwającym sezonie rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował siedem asyst. Kontrakt wychowanka Lyonu na Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2028 roku.

