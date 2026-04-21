Kroos ostrzega przed PSG. Bayern musi uważać

Bayern Monachium stanie przed ogromnym wyzwaniem w półfinale Ligi Mistrzów, a głos w sprawie szans niemieckiego giganta zabrał były lider środka pola Realu Madryt.

Toni Kroos szczerze o Bayernie. Jedna rzecz może przesądzić

Bayern Monachium przygotowuje się do jednego z najważniejszych dwumeczów sezonu, mierząc się z Paris Saint-Germain w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 28 kwietnia na Parc des Princes. Przed tym starciem swoją opinią podzielił się Toni Kroos, były zawodnik Realu Madryt i reprezentacji Niemiec.

– Myślę, że Bayern będzie musiał zagrać nieco lepiej w defensywie niż przeciwko Realowi Madryt. PSG może być skuteczniejsze od hiszpańskiej drużyny. W obu meczach Bayern grał defensywą wysokiego ryzyka – mówił były piłkarz cytowany przez Sky Sport Germany.

– Jeśli wprowadzonych zostanie kilka korekt, Bayern będzie miał duże szanse. Dla mnie to mecz z równymi szansami na zwycięstwo. PSG to obrońcy tytułu. Biorąc pod uwagę ich obecną formę, uważam, że Bayern i PSG to dwie najlepsze drużyny – zaznaczył Kroos.

Kroos nie wskazał jednoznacznego faworyta, określając nadchodzący dwumecz jako starcie o wyrównanych szansach. Zwrócił też uwagę na aktualną formę PSG, które jako obrońca tytułu prezentuje bardzo wysoki poziom. Według niego to właśnie te dwa zespoły należą obecnie do ścisłej europejskiej czołówki i mogą stworzyć jedno z najbardziej emocjonujących widowisk tej edycji rozgrywek.

Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z lepszym z pary Atletico Madryt – Arsenal. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się natomiast 30 maja o godzinie 18:00 na Puskas Arenie w Budapeszcie.