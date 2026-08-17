Nawrocki zatrzymał PSG. We Francji są nim zachwyceni

RC Lens pokonało PSG i zdobyło Superpuchar Francji. W składzie zwycięzców zagrał m.in. Maik Nawrocki, dla którego był to debiut. Francuskie media są zachwycone występem polskiego piłkarza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Maik Nawrocki wychwalany we Francji po meczu z PSG

RC Lens sprawiło kolejną niespodziankę na francuskim podwórku. Zmiana trenera nie przeszkodziła im w odniesieniu kolejnego sukcesu. Tym razem pod wodzą Dino Toppmollera pokonali Paris Saint-Germain, sięgając po Superpuchar Francji (1:0). Co ciekawe, przez większość meczu grali w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Kyllian Antonio. Całe spotkanie rozegrał Maik Nawrocki.

Dla polskiego piłkarza był to debiut w Lens. Do francuskiego zespołu przeniósł się latem z Celtiku i od razu wskoczył do wyjściowej jedenastki. W starciu z PSG był jednym z najlepszych zawodników. Tamtejsze media mocno chwaliły jego występ.

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Przede wszystkim serwis MaxiFoot i FootMercato wyróżnili jego interwencję w 12. minucie, gdy zatrzymał groźny atak Akliouche’a. Gdyby nie on, niewykluczone, że paryska drużyna wyszłaby na prowadzenie. „Napastnicy PSG rzadko byli w stanie go zaskoczyć” – piszą Francuzi.

– W pierwszym oficjalnym meczu w Lens obrońca RCL zrobił dobre wrażenie. Polak, który trafił do klubu z Celticu, zaprezentował się bardzo solidnie. Szczególnie wyróżnił się świetnym powrotem w obronie przy akcji Akliouche’a – napisał serwis MaxiFoot.

– Już w 12. minucie Nawrocki popisał się pełną determinacji interwencją, doganiając Akliouche’a i w ostatniej chwili blokując jego strzał. Po czerwonej kartce dla Lens wziął na siebie jeszcze większą odpowiedzialność. Polak był bardzo aktywny w pojedynkach powietrznych, a także dobrze radził sobie w sytuacjach jeden na jednego. Napastnicy PSG rzadko byli w stanie go zaskoczyć. W obronie, która przez większość meczu znajdowała się pod ogromną presją, Nawrocki spisywał się bardzo pewnie, grając z dużym autorytetem i zaangażowaniem – chwali Nawrockiego serwis FootMercato.