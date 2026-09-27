fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane powiedział to wprost o Dembele

Zinedine Zidane uważa, że Ousmane Dembele nie potrzebuje dodatkowego przygotowania do roli kapitana, ponieważ już wcześniej był jednym z liderów reprezentacji Francji. W poniedziałkowym spotkaniu z Belgią to właśnie zawodnik Paris Saint-Germain będzie musiał przejąć większą odpowiedzialność.

– Szczerze mówiąc, on już to robi, jest wicekapitanem. Pełni tę rolę nawet wtedy, gdy nie jest kapitanem. Widać to po liczbie występów w reprezentacji. To dobry facet, zawsze gotowy do pomocy, wnosi swoje doświadczenie – powiedział Zidane cytowany przez serwis FootMercato.com.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Były reprezentant Francji zwrócił również uwagę na przemianę Dembele w ostatnich miesiącach. Jego zdaniem piłkarz PSG nie tylko świetnie czuje się na swojej nominalnej pozycji, ale także imponuje przygotowaniem fizycznym i zaangażowaniem podczas spotkań. – Grał na swojej pozycji w PSG i radzi sobie z tym znakomicie. Ousmane ma też naprawdę imponujące tempo pracy. Grając w ten sposób, ma niesamowitą energię, z łatwością może rozegrać 90 minut – podkreślił trener.

Zidane poszedł nawet o krok dalej, żartując z możliwości ogromnego obciążenia Dembele. Jednocześnie zaznaczył, że reprezentacja Francji nie zamierza faktycznie eksploatować swojego nowego kapitana. – Ousmane ma się dobrze, cieszę się, że tu jestem. Może mógłby zagrać we wszystkich czterech meczach. Nie zamierzamy tego robić, zdradzam tylko kilka informacji (śmiech), ale on jest do tego zdolny – stwierdził Zidane.

Przed Dembele jest zatem wyjątkowa okazja, aby pod nieobecność Mbappe jeszcze mocniej zaznaczyć swoją pozycję w kadrze.