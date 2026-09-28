To on zastąpi Mbappe? Francja ma zaskakujący plan na Belgię

Desire Doue może otrzymać nietypowe zadanie w poniedziałkowym meczu Francji z Belgią. "Le Parisien" podał, że zawodnik Paris Saint-Germain jest rozważany jako fałszywa dziewiątka

fot. Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Zinedine Zidane szykuje niespodziankę

Desire Doue może znaleźć się w centrum uwagi podczas kolejnego spotkania reprezentacji Francji. Zinedine Zidane musi przemodelować ofensywę po kontuzji Kyliana Mbappe, a niewykluczone, że odpocząć będzie musiał również Ousmane Dembele. Według „Le Parisien” jednym z rozwiązań jest ustawienie 21-latka na szpicy.

Francuz nie byłby jednak klasycznym napastnikiem. Jego zadaniem miałoby być częste cofanie się do drugiej linii, wymiana pozycji i tworzenie przestrzeni dla wbiegających skrzydłowych. W takim wariancie po bokach mogliby operować Michael Olise oraz Bradley Barcola. To rozwiązanie pozwoliłoby wykorzystać technikę i mobilność młodego zawodnika.

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Doue ma już doświadczenie z gry w środku pola. Ogólnie w Paris Saint-Germain występował na różnych pozycjach, dzięki czemu może zapewnić Les Blues większą elastyczność w ataku. Źródło zwraca uwagę, że podczas obecnego zgrupowania piłkarz zrobił dobre wrażenie na sztabie szkoleniowym.

Ostateczna decyzja w sprawie jedenastki jeszcze nie zapadła. Treningi sugerują jednak, że Doue jest poważnie brany pod uwagę do gry w centralnej strefie ofensywy. Mecz Francja – Belgia odbędzie się w poniedziałek o godzinie 20:45, a dla zawodnika PSG będzie to szansa na pokazanie, że może być rozwiązaniem również w bardziej wymagającej roli.

Trzecia aktualnie ekipa w rankingu FIFA w trakcie trwającego zgrupowania ma dwa starcia z Czerwonymi Diabłami i ponadto spotkania z Włochami.