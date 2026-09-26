68 lat czekania i jest. Olise dopadł rekord francuskiej legendy

12:31, 26. września 2026 17:19, 27. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Stats Foot (X)

Michael Olise wyrównał 68-letni rekord reprezentacji Francji. Jak podaje profil Stats Foot na platformie X, skrzydłowy ma już dziewięć asyst dla Les Bleus w 2026 roku.

Michael Olise i Kylian Mbappe
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fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Kylian Mbappe

Michael Olise nie zwalnia

Michael Olise coraz mocniej zapisuje się w historii francuskiej kadry. Zawodnik Bayernu Monachium dołożył kolejne kluczowe podanie w spotkaniu z Turcją, dzięki czemu liczba jego asyst w reprezentacji w tym roku wzrosła do dziewięciu. To wynik, którego Francuzi nie oglądali od bardzo dawna.

24-latek tym samym zrównał się z osiągnięciem Raymonda Kopy. Legendarny reprezentant Francji w 1958 roku również zanotował dziewięć asyst w meczach kadry. Był to wyjątkowy okres dla Les Bleus, którzy podczas mundialu w Szwecji sięgnęli wówczas po brązowy medal.

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Olise potrzebował zaledwie kilku miesięcy, aby znaleźć się obok jednej z największych legend w historii francuskiego futbolu. Skrzydłowy Bayernu stał się jednym z najważniejszych kreatorów w drużynie narodowej, a jego wpływ na ofensywę coraz wyraźniej widać również w liczbach. Według Stats Foot na platformie X dziewięć asyst w jednym roku kalendarzowym pozwoliło mu dołączyć do ścisłej elity.

Francuz ma jeszcze czas, aby poprawić ten wynik i ustanowić nowy rekord. Kolejne występy w reprezentacji mogą dać mu szansę na samodzielne zapisanie się na szczycie tej klasyfikacji. Na razie Olise zrównał się z Kopą i po 68 latach ponownie osiągnął wynik, który wcześniej należał wyłącznie do legendy francuskiej piłki.

24-latek ma jak na razie na swoim koncie 26 spotkań w drużynie narodowej. Debiut zaliczył we wrześniu 2024 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na mniej więcej 170 milionów euro.

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