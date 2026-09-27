PSG ma nowy cel. Arsenal może zażądać fortuny

Paris Saint-Germain chce wzmocnić środek pola i ma na celowniku Martina Zubimendiego. Fichajes.net informuje, że Arsenal może oczekiwać za Hiszpana 80 mln euro.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

80 milionów euro za pomocnika

Paris Saint-Germain może wkrótce ruszyć po zawodnika, którego dobrze zna Luis Enrique. Szkoleniowiec wysoko ceni profil Martina Zubimendiego i widzi w nim piłkarza mogącego podnieść jakość drugiej linii, daje do zrozumienia portal Fichajes.net. Problemem pozostaje cena, ponieważ Arsenal nie zamierza tanio rozstawać się z pomocnikiem.

Zubimendi trafił do Londynu latem 2025 roku z Realu Sociedad za mniej więcej 70 milionów euro. Jego pierwszy sezon przyniósł mistrzostwo Anglii i finał Ligi Mistrzów, ale z czasem rola Hiszpana zaczęła maleć. W decydującym spotkaniu europejskich rozgrywek z PSG pojawił się na boisku dopiero w doliczonym czasie gry.

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W obecnym sezonie sytuacja również nie wygląda idealnie. 27-latek wystąpił w pierwszych czterech meczach Premier League, lecz uzbierał zaledwie 63 minuty. Do tego doszedł krótki występ w Lidze Mistrzów. Taki obrót spraw może otworzyć drzwi do transferu, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się znacznie trudniejszy do przeprowadzenia.

Arsenal ma jednak mocne argumenty, aby dyktować warunki. Zubimendi posiada kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. W związku z tym Londyńczycy nie znajdują się pod presją sprzedaży. Według źródła oczekiwania mogą oscylować wokół 80 milionów euro. PSG musi zatem zdecydować, czy zainteresowanie Hiszpanem przerodzi się w konkretną ofertę.