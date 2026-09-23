Wielki transfer Mbappe był bardzo blisko. Teraz wyszły kulisy

Kylian Mbappe był o krok od transferu do Liverpoolu. Zawodnik ujawnił w rozmowie z "The Athletic", że w 2017 roku spotkał się nawet z Juergenem Kloppem w tej sprawie.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe mógł zostać gwiazdą Liverpoolu

Kylian Mbappe mógł rozpocząć swoją wielką europejską karierę zupełnie inaczej. Francuz potwierdził, że gdy jako 18-latek opuszczał AS Monaco, poważnie rozważał przeprowadzkę do Premier League. Liverpool był wówczas realną opcją, a w rozmowy osobiście zaangażował się Juergen Klopp.

Piłkarz w rozmowie „The Athletic” ujawnił, że spotkał się z niemieckim trenerem i jego otoczeniem. Klopp tym samym przedstawił Mbappe projekt budowany na Anfield. Wcześniej do Anglii poleciała także matka zawodnika, Fayza Lamari, która miała okazję poznać klubowe środowisko i zobaczyć, jak funkcjonuje Liverpool.

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Ostatecznie Mbappe zdecydował się pozostać we Francji. Napastnik chciał jeszcze występować w Ligue 1, zanim zdecyduje się na wyjazd za granicę. Wybrał Paris Saint-Germain, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a później transfer definitywny za 180 milionów euro. Ogólnie w Paryżu spędził siedem lat, zanim latem 2024 roku przeniósł się do Realu Madryt.

“I always wanted to break records and (make sure) that people remembered my name.



“But I have to be honest, I didn’t expect to be the top scorer of all time at the World Cup, at 27."@DTAthletic's exclusive interview with Kylian Mbappe.



▪️ Making World Cup history

▪️ Asking… pic.twitter.com/8EIcxbpbc2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 22, 2026

Historia Liverpoolu pokazuje natomiast, jak niewiele brakowało, aby kariera Francuza potoczyła się zupełnie inaczej. Klub z Anfield próbował przekonać go do swojego projektu, a Klopp miał osobiście uczestniczyć w negocjacjach. Ostatecznie Mbappe postawił jednak na pozostanie w ojczyźnie i dalszą grę dla PSG.

W tej kampanii reprezentant Francji wystąpił jak na razie w ośmiu spotkaniach. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył też dwie asysty. Tymczasem w piątek Mbappe ze swoją drużyną narodową zacznie zmagania w Lidze Narodów, mierząc się z Turcją. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45.