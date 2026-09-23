Wielki transfer Mbappe był bardzo blisko. Teraz wyszły kulisy

Kylian Mbappe mógł zostać gwiazdą Liverpoolu
Kylian Mbappe mógł rozpocząć swoją wielką europejską karierę zupełnie inaczej. Francuz potwierdził, że gdy jako 18-latek opuszczał AS Monaco, poważnie rozważał przeprowadzkę do Premier League. Liverpool był wówczas realną opcją, a w rozmowy osobiście zaangażował się Juergen Klopp.
Piłkarz w rozmowie „The Athletic” ujawnił, że spotkał się z niemieckim trenerem i jego otoczeniem. Klopp tym samym przedstawił Mbappe projekt budowany na Anfield. Wcześniej do Anglii poleciała także matka zawodnika, Fayza Lamari, która miała okazję poznać klubowe środowisko i zobaczyć, jak funkcjonuje Liverpool.
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Ostatecznie Mbappe zdecydował się pozostać we Francji. Napastnik chciał jeszcze występować w Ligue 1, zanim zdecyduje się na wyjazd za granicę. Wybrał Paris Saint-Germain, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a później transfer definitywny za 180 milionów euro. Ogólnie w Paryżu spędził siedem lat, zanim latem 2024 roku przeniósł się do Realu Madryt.
Historia Liverpoolu pokazuje natomiast, jak niewiele brakowało, aby kariera Francuza potoczyła się zupełnie inaczej. Klub z Anfield próbował przekonać go do swojego projektu, a Klopp miał osobiście uczestniczyć w negocjacjach. Ostatecznie Mbappe postawił jednak na pozostanie w ojczyźnie i dalszą grę dla PSG.
W tej kampanii reprezentant Francji wystąpił jak na razie w ośmiu spotkaniach. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył też dwie asysty. Tymczasem w piątek Mbappe ze swoją drużyną narodową zacznie zmagania w Lidze Narodów, mierząc się z Turcją. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45.