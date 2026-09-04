Enrique apeluje w sprawie Złotej Piłki. „Powinna być dla piłkarza PSG”

16:56, 4. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Złota Piłka zostanie przyznana w październiku. W tym roku wywołuje ona ogromne emocje, ponieważ nie ma wyraźnego faworyta. Luis Enrique uważa, że powinien ją dostać jeden z zawodników Paris Saint-Germain.

Luis Enrique
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Złota Piłka należy się zawodnikowi PSG

Złota Piłka to marzenie każdego zawodnika, który rozpoczyna przygodę z piłką nożną. To najcenniejsze indywidualne wyróżnienie. W tym roku uroczysta gala France Football odbędzie się w październiku, lecz nie we Francji, jak miało to miejsce w przeszłości, a w Londynie. Zazwyczaj ze wskazaniem zwycięzcy, albo przynajmniej głównego faworyta do zwycięstwa nie było problemów. Tym razem kandydatów jest co najmniej kilku.

Trudno wskazać jednego piłkarza, który miałby większą przewagę nad innymi. W gronie faworytów można wskazać Harry’ego Kane’a i Kyliana Mbappe. Każdy z nich miał świetny sezon klubowy oraz mundial. Jest również Rodri, czyli mistrz świata z reprezentacją Hiszpanii.

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Luis Enrique został zapytany o to, do kogo powinna trafić Złota Piłka. Trener paryskiego zespołu jednoznacznie stwierdził, że należy ją przyznać zawodnikowi Paris Saint-Germain. W gronie potencjalnych zwycięzców wskazał Ousmane Dembele lub Fabiana Ruiza.

Złota Piłka powinna trafić do zawodnika Paris Saint-Germain. Mamy w drużynie dosłownie wszystko. Wygraliśmy Ligę Mistrzów, Fabian wygrał Mistrzostwa Świata, mamy Ousmane Dembele, który zdobył nagrodę rok temu. Dla mnie to oczywiste, że Złota Piłka powinna być dla piłkarza PSG – powiedział Luis Enrique, cytowany przez Fabrizio Romano.

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