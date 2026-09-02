PSG podjęło decyzję w sprawie swojej gwiazdy. Padła konkretna oferta

PSG chce mieć go na lata
PSG bardzo wysoko ceni rolę, jaką Chwicza Kwaracchelia odgrywa w zespole. Gruziński skrzydłowy w krótkim czasie wyrósł na jedną z najważniejszych postaci drużyny ze stolicy Francji. Jego pozycja w projekcie ma być obecnie niepodważalna.
Według najnowszych wieści mistrz Ligue 1 chce zabezpieczyć przyszłość swojej gwiazdy znacznie wcześniej. Chociaż obecny kontrakt 25-latka obowiązuje jeszcze do 2029 roku. Władze paryskiego klubu mają postrzegać Kwaracchelię jako jedną z kluczowych postaci zespołu na kolejne sezony.
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Poprzednia kampania tylko umocniła jego pozycję. Gruzin zdobył 19 bramek i zanotował 11 asyst we wszystkich rozgrywkach, regularnie udowadniając swoją klasę i przynależność do grona najlepszych skrzydłowych świata.
Szczególnie ważne były jego występy na europejskiej scenie. Kwaracchelia miał ważny wpływ na sukcesy ekipy z Parc des Princes w Lidze Mistrzów. Jego znakomita postawa została natomiast doceniona nagrodą dla Piłkarza Sezonu tych prestiżowych rozgrywek.
Teraz Paris Saint-Germain chce wykonać kolejny ruch. Co prawda szczegóły oferty przedstawionej zawodnikowi nie zostały na razie ujawnione. W każdym razie sam fakt rozpoczęcia działań pokazuje jasno, że w klubie z Paryża nie wyobrażają sobie przyszłości bez gruzińskiego gwiazdora. Stąd podjęcie tematu w sprawie przedłużenia aktualnej umowy.