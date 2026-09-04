Real Madryt pokonany! Dramat Mbappe, koniec serii Mourinho

23:10, 4. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Real Madryt przegrał z Betisem na wyjeździe (0:1). Królewscy byli do bólu nieskuteczni. Porażka w lidze oznacza, że dobiegła końca wspaniała passa Jose Mourinho. Portugalczyk nie przegrał 48 meczów z rzędu w lidze.

Jose Mourinho
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt przegrał z Betisem, koniec serii Mourinho

Real Madryt wszedł w sezon bardzo mocno, notując trzy zwycięstwa w trzech pierwszych meczach. W piątek wieczorem (4 września) ich seria dobiegła jednak końca. Na stadionie La Cartuja nieznacznie lepszy, jeśli chodzi o końcowy wynik był Real Betis. Andaluzyjczycy wygrali (1:0) po golu Troya Parrotta.

Z przebiegu meczu nietrudno oprzeć się wrażeniu, że to Real Madryt był lepszą drużyną. Podopieczni Jose Mourinho oddali aż 20 strzałów, z czego 8 celnych, lecz byli do bólu nieskuteczni. Co więcej, w doliczonym czasie gry rzut karny spudłował Kylian Mbappe. Chwilę wcześniej bramkę strzelił Carlos Espi, lecz sędzia anulował trafienie, odgwizdując spalonego po analizie VAR. W ostatnich minutach cuda w bramce wyczyniał bramkarz Betisu.

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Królewscy mogą mieć również pretensje do sędziego, ponieważ przy rzucie karnym w pole karne wbiegł Marc Bartra. Sędzia czekał na decyzję z wozu VAR, lecz jedenastka nie została powtórzona. Los Blancos dostali jedynie rzut rożny. Ostatecznie to Andaluzyjczycy mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

Porażka z Realem Betis oznacza, że końca dobiegła wspaniała seria Jose Mourinho. Portugalczyk był niepokonany przez 48 meczów z rzędu w rozgrywkach ligowych. Niesamowita passa rozpoczęła się jeszcze w czasach, gdy The Special One odpowiadał za wyniki tureckiego Fenerbahce.

Real Betis 1:0 Real Madryt (81′ Parrott)

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