Kadra Jagiellonii Białystok na Ligę Europy. Siemieniec pozmieniał

Jagiellonia Białystok podała kadrę na Ligę Europy
Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii zagra w fazie zasadniczej Ligi Europy. W poprzednim sezonie zajęli 3. miejsce w Ekstraklasie, co uprawniało ich do gry w eliminacjach Ligi Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca przeszli wszystkie rundy, wygrywając z Rangers FC i Iberią 1999.
W nagrodę czekają ich spotkania ze znanymi europejskimi drużynami. Do Białegostoku przyjedzie m.in. Olympique Lyon, Anderlecht i Crystal Palace. Z kolei na wyjeździe zmierzą się z Sunderlandem czy Olympiakosem Pireus. Adrian Siemieniec wybrał dwudziestu siedmiu zawodników na europejskie puchary.
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Porównując kadrę do meczów w eliminacjach, Siemieniec dokonał czterech kluczowych zmian. Z kadry usunięci zostali: Dawid Drachal, Cezary Polak, Adrian Damasiewicz oraz Dimitris Rallis. W ich miejsce zgłoszono takich graczy jak Dusan Stojinović, Bartłomiej Wdowik, Aleksandar Ćirković i Hampus Finndel.
Kadra Jagiellonii Białystok na Ligę Europy:
Bramkarze: Abramowicz, Perchel, Rabiczko
Obrońcy: Vital, Wdowik, Kobayashi, Stojinović, Conceicao, Montoia, Konstantopoulos, Pankiewicz, Krasiewicz
Pomocnicy: Szymt, Romanczuk, Wojtuszek, Finndell, Klynge, Lozano, Sow, Jóźwiak, Kozłowski, Cirković, Kuczyński
Napastnicy: Imaz, Agbonifo, Prelec, Sylla
Duma Podlasia przygodę z Ligą Europy rozpocznie 16 września od wyjazdowego meczu z Olympiakosem Pireus.