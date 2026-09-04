Superkomputer wskazał, kto wygra Ligę Mistrzów. Trzech faworytów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Arsenal, Bayern i Man City wśród faworytów w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów w sezonie 2026/2027 wystartuje już za kilka dni, a dokładnie we wtorek (8 września). Nie tak dawno odbyła się ceremonia losowania fazy ligowej, podczas której wszystkie kluby poznały swoich rywali w pierwszym etapie turnieju. Już na początku czekają na kibiców wielkie mecze jak Real Madryt – Inter Mediolan, Liverpool – Atletico Madryt czy Manchester City – Paris Saint-Germain.

Ostatnie dwie edycje wygrywało PSG, które zostało dopiero drugą drużyną w XXI w., która obroniła tytuł w Lidze Mistrzów. Wcześniej ta sztuka udało się jedynie Realowi Madryt. Przed zbliżającym się startem rozgrywek Superkomputer wskazał, kto wygra Ligę Mistrzów. Jest trzech faworytów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Największe szanse na triumf ma Arsenal, Bayern Monachium oraz Manchester City. Te trzy zespoły zdecydowanie przewyższają resztę w wyliczeniach superkomputera. Co ciekawe, PSG, a więc obrońca tytułu ma trzy razy mniejsze szanse na zwycięstwo niż Kanonierzy.

Jeśli spojrzeć na wyliczenia dot. szans na finał, to wg. Superkomputera OPTA na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej o trofeum zagra Arsenal oraz Bayern Monachium. Obie drużyny mają 34 i więcej procent szans na wielki finał. Kolejny jest Man City z 22.4% szans na finał.

Faworyci do wygrania Ligi Mistrzów wg. Superkomputera OPTA: