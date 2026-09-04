Mourinho od razu postawił na swoim. Doświadczony gracz Realu dostał cios

Real Madryt podjął zaskakującą decyzję przed Ligą Mistrzów. Jose Mourinho pominął w kadrze doświadczonego Ferlanda Mendy'ego. Do wątku odniósł się portal El Nacional.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wielkie nazwisko Realu Madryt skreślone z Ligi Mistrzów

Real Madryt rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów bez jednego z najbardziej doświadczonych zawodników. Jose Mourinho zdecydował, że Ferland Mendy nie znajdzie się na liście piłkarzy zgłoszonych do najważniejszych europejskich rozgrywek. To pierwsza decyzja portugalskiego szkoleniowca, która wywołała większe poruszenie w Madrycie, a kulisy w sprawie odkrył El Nacional.

Francuz od lat był ważnym elementem defensywy Królewskich, ale jego sytuację komplikowały problemy zdrowotne. Mendy w ostatnich sezonach nie zawsze był w stanie utrzymać regularność, a Mourinho miał wziąć pod uwagę ryzyko kolejnych urazów.

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W jego miejsce na liście znalazł się 19-letni Sergio Martínez. Młody pomocnik niedawno trafił do Realu z Racingu Santander i początkowo był przewidywany przede wszystkim do gry w drugiej drużynie. Portugalczyk postanowił jednak dać mu szansę w pierwszym zespole.

Nie jest to przypadkowy ruch. Wicemistrz Hiszpanii może mieć problemy kadrowe w środku pola już podczas pierwszego spotkania Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Arda Guler, Eduardo Camavinga i Bernardo Silva są zawieszeni, natomiast Aurelien Tchouameni oraz Thiago Pitarch zmagają się z urazami.

Mourinho zdecydował zatem, że większą wartość może mieć zabezpieczenie środka pola niż obecność Mendy’ego. Portugalczyk może dzięki temu szybko przekonać się, czy jego młody podopieczny jest gotowy na wielką scenę.