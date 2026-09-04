Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy. Oto wybrańcy Frederiksena

Lech Poznań w sezonie 2026/2027 zagra w fazie ligowej Ligi Europy. Niels Frederiksen wybrał dwudziestu siedmiu zawodników, którzy zagrają w rozgrywkach. Oto kadra Lecha Poznań na Ligę Europy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań podał kadrę na Ligę Europy

Lech Poznań jako mistrz Polski miał szansę walczyć o Ligę Mistrzów, lecz odpadł już po pierwszym dwumeczu w 2. rundzie. Podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali z Aarhus. Wykorzystali jednak swoją szansę w eliminacjach Ligi Europy, pokonując KI Klaksvik oraz FC Thun, dzięki czemu zagrają w fazie ligowej.

W poprzednim tygodniu Lech Poznań poznał rywali w Lidze Europy. Kolejorz czeka m.in. spotkanie z Sunderlandem, a także Crystal Palace. Niedawno minął termin zgłoszeń zawodników do rozgrywek pod egidą UEFA. Mistrz Polski podał kadrę na europejskie puchary, która składa się z 27 zawodników.

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Kadra nie różni się od tego, co widzieliśmy w trakcie eliminacji. Jest tak naprawdę tylko jedna zmiana. Z klubem pożegnał się Bartosz Mrozek, który przeszedł na wypożyczenie do Udinese. Jego miejsce wśród zawodników zgłoszonych do Ligi Europy zajął Ali Gholizadeh, który obecnie jest kontuzjowany.

Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy:

Bramkarze: Lis, Pruchniewski, Obremski

Obrońcy: Mourinho, Gumny, Pereira, Yegbe, Douglas, Gurgul, Skrzypczak, Janyszka, Mońka

Pomocnicy: Bengtsson, Gholizadeh, Berggren, Rodriguez, Murawski, Palma, Jagiełło, Delikat, Kozubal

Napastnicy: Ishak, Agnero, Hakans, Walemark, Sayyadmanesh, Szymczak

Pierwsze spotkanie w Lidze Europy z udziałem Lecha Poznań odbędzie się w czwartek (17 września). Poznaniacy zagrają u siebie z Crystal Palace.