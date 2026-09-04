Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy. Oto wybrańcy Frederiksena

Lech Poznań podał kadrę na Ligę Europy
Lech Poznań jako mistrz Polski miał szansę walczyć o Ligę Mistrzów, lecz odpadł już po pierwszym dwumeczu w 2. rundzie. Podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali z Aarhus. Wykorzystali jednak swoją szansę w eliminacjach Ligi Europy, pokonując KI Klaksvik oraz FC Thun, dzięki czemu zagrają w fazie ligowej.
W poprzednim tygodniu Lech Poznań poznał rywali w Lidze Europy. Kolejorz czeka m.in. spotkanie z Sunderlandem, a także Crystal Palace. Niedawno minął termin zgłoszeń zawodników do rozgrywek pod egidą UEFA. Mistrz Polski podał kadrę na europejskie puchary, która składa się z 27 zawodników.
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Kadra nie różni się od tego, co widzieliśmy w trakcie eliminacji. Jest tak naprawdę tylko jedna zmiana. Z klubem pożegnał się Bartosz Mrozek, który przeszedł na wypożyczenie do Udinese. Jego miejsce wśród zawodników zgłoszonych do Ligi Europy zajął Ali Gholizadeh, który obecnie jest kontuzjowany.
Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy:
Bramkarze: Lis, Pruchniewski, Obremski
Obrońcy: Mourinho, Gumny, Pereira, Yegbe, Douglas, Gurgul, Skrzypczak, Janyszka, Mońka
Pomocnicy: Bengtsson, Gholizadeh, Berggren, Rodriguez, Murawski, Palma, Jagiełło, Delikat, Kozubal
Napastnicy: Ishak, Agnero, Hakans, Walemark, Sayyadmanesh, Szymczak
Pierwsze spotkanie w Lidze Europy z udziałem Lecha Poznań odbędzie się w czwartek (17 września). Poznaniacy zagrają u siebie z Crystal Palace.