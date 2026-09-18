Lewandowski dostał powołanie. Selekcjoner sięgnął też po nowe nazwiska

Robert Lewandowski znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na Ligę Narodów. Selekcjoner postawił także na kilka nowych twarzy przed jesiennymi meczami Biało-czerwonych.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Robert Lewandowski na czele kadry

Robert Lewandowski pozostaje jednym z najważniejszych punktów reprezentacji Polski prowadzonej przez Jana Urbana. Napastnik Chicago Fire otrzymał powołanie na jesienne spotkania Ligi Narodów. Selekcjoner wcześniej potwierdzał, że drzwi do kadry dla kapitana pozostają otwarte.

Urban zdecydował się również na kilka interesujących nazwisk. Wśród powołanych znalazł się między innymi Marcin Bułka, który będzie rywalizował o miejsce między słupkami z Kamilem Grabarą i Mateuszem Kochalskim. W defensywie pojawili się Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Kacper Potulski czy Przemysław Wiśniewski.

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Najliczniej obsadzona jest druga linia. Selekcjoner postawił między innymi na Jakuba Kamińskiego, Filipa Rózgę, Michała Skórasia, Bartosza Slisza, Sebastiana Szymańskiego, Nicolę Zalewskiego oraz Piotra Zielińskiego. W kadrze znalazł się również Kacper Urbański z Górnika Zabrze.

Polaków czeka intensywna jesień. Ogólnie w Lidze Narodów zawodników Biało-czerwonych czekają spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Łącznie na przełomie września i października rozegrają cztery spotkania.

Kadra reprezentacji Polski

Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski;

Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Kacper Mońka, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek;

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Wiktor Nowak, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński;

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski, Adrian Benedyczak.