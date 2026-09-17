PSG podjęło decyzję w sprawie Doue. Padła konkretna propozycja

Desire Doue może na długo związać się z Paris Saint-Germain. Jak podaje "L'Equipe", klub przedstawił 21-latkowi propozycję nowej umowy obowiązującej do 2031 lub 2032 roku.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

PSG chce zatrzymać swoją perełkę

Desire Doue w ostatnich miesiącach wyrósł na jedną z najważniejszych postaci paryskiego zespołu. Paris Saint-Germain chce wykorzystać jego rozwój i już teraz zabezpieczyć przyszłość zawodnika. Francuz w krótkim czasie stał się istotnym elementem drużyny Luisa Enrique.

Według informacji „L’Equipe” francuski gigant zaproponował Doue przedłużenie współpracy aż do 2031 lub 2032 roku. Ostateczny okres obowiązywania kontraktu ma zostać jeszcze ustalony. Sam fakt przedstawienia tak długiej oferty pokazuje jednak, jak wysoko w klubie oceniane są możliwości młodego Francuza.

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Doue trafił do Paris Saint-Germain latem 2024 roku z Rennes. Początkowo musiał walczyć o swoją pozycję, ale z czasem jego znaczenie systematycznie rosło. Szczególnym momentem był finał Ligi Mistrzów w 2025 roku, w którym dwukrotnie pokonał bramkarza Interu Mediolan, przyczyniając się do triumfu Paryżan.

PSG prowadzi jednocześnie rozmowy dotyczące przyszłości innych kluczowych zawodników. Klub przygotowuje nową umowę dla Ousmane’a Dembele, która ma obowiązywać do 2030 roku, a jednym z priorytetów pozostaje również Chwicza Kwaracchelia. Paryżanie konsekwentnie budują zatem długoterminowy trzon zespołu, a Doue ma być jednym z jego filarów.

15-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z klubem z Parc des Princes do końca czerwca 2029 roku. W tym sezonie Doue wystąpił jak na razie w sześciu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę.