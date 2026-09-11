Urban na meczu Ligi Mistrzów. Obserwował trzech Polaków

Slavia Praga podejmowała na własnym stadionie Lens, a mecz z trybun oglądał Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski wg. Canal+ Sport przyglądał się grze Michała Skórasia, Wiktora Nowaka i Oskara Kubiaka.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Nowak, Kubiak i Skóraś pod lupą selekcjonera reprezentacji

W czwartek (10 września) została dokończona 1. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nie zabrakło polskich wątków jak występ Tymoteusza Puchacza przeciwko Man United czy rywalizacja Slavii Praga z RC Lens, gdzie na boisku mogliśmy oglądać aż trzech zawodników z Polski.

Po stronie czeskiego zespołu wystąpili Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak. Natomiast we francuskiej drużynie zagrał Michał Skóraś. Wszystkiemu z wysokości trybun przyglądał się selekcjoner reprezentacji Polski, o czym poinformował Grzegorz Kaczmarczyk z Canal+ Sport.

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Jan Urban już za tydzień (18 września) ogłosi powołania na wrześniowo-październikowe zgrupowanie. Niewykluczone, że przynajmniej dwóch z trzech wymienionych zawodników znajdzie się na liście. O obecność Michała Skórasia raczej można być spokojnym. Z kolei w mediach trwa kampania, aby przekonać selekcjonera do powołania Nowaka, który robi furorę po transferze do czeskiego giganta.

21-latek do tej pory wystąpił w 8 meczach, w których strzelił łącznie 4 bramki. Wszystkie trafienia zanotował w rozgrywkach ligowych, co daje mu obecnie 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Warto dodać, że gra na pozycji środkowego pomocnika. Biało-Czerwoni w najbliższym czasie rozegrają aż cztery mecze. Dwukrotnie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a raz ze Szwecją oraz Rumunią.