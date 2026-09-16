Podolski apeluje do Urbana. Powinien dostać powołanie do reprezentacji Polski

Jan Urban lada moment ogłosi powołania na najbliższe zgrupowanie. Po ostatnim meczu Górnika Zabrze apel do selekcjonera wystosował Lukas Podolski. Właściciel klubu uważa, że Kacper Urbański powinien znaleźć się w reprezentacji Polski.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Kacper Urbański zasługuje na powołanie do reprezentacji Polski

Górnik Zabrze ponownie zachwyca w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Wicemistrz Polski udowadnia, że forma z poprzedniego sezonu to nie był przypadek. We wtorek (15 września) udało im się wygrać z Koroną Kielce w zaległym meczu 2. kolejki. W efekcie umocnili się na fotelu lidera, powiększając przewagę nad Legią Warszawa i Lechem Poznań do pięciu punktów. Kolejny raz świetne zawody rozegrał Kacper Urbański.

Urbański niespodziewanie zmienił otoczenie latem tego roku. Po rozwiązaniu kontraktu z Legią podpisał umowę z Górnikiem i był to strzał w dziesiątkę. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był bardzo słaby. W barwach nowego klubu wyraźnie odżył i znów prezentuje się znakomicie.

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Już w piątek (17 września) powołania do reprezentacji Polski ogłosi Jan Urban. Eksperci chcą, aby selekcjoner odmłodził drużynę, więc niewykluczone, że postawi na kilku młodych zawodników. Po meczu z Koroną Kielce właściciel Górnika Zabrze, Lukas Podolski zaapelował do selekcjonera, sugerując, że Kacper Urbański zasługuje na miejsce w kadrze.

W tym sezonie Urbański ma na swoim koncie 15 spotkań, w których strzelił 4 bramki i zanotował 2 asysty. Choć to dopiero początkowa faza rozgrywek, przebił swoje liczby z poprzedniej kampanii, gdy w barwach Legii strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty w 28 meczach.