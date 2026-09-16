„Powinien prowadzić reprezentację Polski”

08:33, 16. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Wojciech Kowalczyk [X]

Reprezentacja Polski w ostatnich latach zmienia selekcjonerów jak rękawiczki. Kandydata, którego widziałby w kadrze w roli trenera przedstawił Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant kraju uważa, że Michal Gasparik powinien prowadzić drużynę narodową.

Reprezentacja Polski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Gasparik to powinien prowadzić reprezentację Polski – uważa Kowalczyk

Reprezentacja Polski już za kilka dni rozpocznie zgrupowanie, podczas którego rozegra cztery mecze w ramach Ligi Narodów. Obecnie za wyniki zespołu odpowiada Jan Urban, który przejął kadrę w trakcie el. Mistrzostw Świata. Na mundial nie udało się awansować, ale selekcjoner pozostał na stanowisku, przedłużając kontrakt do końca el. Mistrzostw Europy. Niemniej jednak w mediach pojawiają się plotki, że w nadchodzących spotkaniach gra o posadę.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest coś na rzeczy. PZPN w ostatnich latach zmieniał selekcjonerów co chwilę. Co, gdyby faktycznie doszło do zmiany na stanowisku trenera? Ruszyłaby giełda nazwisk z kandydatami na nowego szkoleniowca. Co ciekawe, po ostatnim meczu Górnika Zabrze, były reprezentant Polski, Wojciech Kowalczyk zasugerował, że reprezentację Polski powinien prowadzić Michal Gasparik.

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Gasparik to powinien prowadzić reprezentację Polski. Jest wybitny – napisał w mediach społecznościowych Wojciech Kowalczyk.

Oczywiście nie jest to żadna informacja sugerująca, że Gasparik przejmie kadrę, a zwykła opinia. Natomiast nietrudno się nie zgodzić, że Słowak w przyszłości mógłby być rozważany w gronie kandydatów na stanowisko selekcjonera. 44-latek osiąga znakomite wyniki z Górnikiem Zabrze.

W poprzednim sezonie wygrał Puchar Polski i doprowadził drużynę do wicemistrzostwa kraju. Z kolei w bieżących rozgrywkach Trójkolorowi są liderem Ekstraklasy z dorobkiem 21 punktów po 8. kolejkach i przewagą pięciu oczek nad drugą w tabeli Legią Warszawa.

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