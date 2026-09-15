Klopp wprowadza nowe porządki. Nowa „jedynka” w reprezentacji Niemiec

Juergen Klopp wybrał bramkarza, który będzie numerem jeden w Lidze Narodów. Do reprezentacji Niemiec między słupki wróci Marc-Andre ter Stegen. Bild podaje, że zastąpi Manuela Neuera.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Ter Stegen za Neuera w reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec ma za sobą nieudany mundial, ponieważ pożegnali się z Mistrzostwami Świata już na etapie 1/16 finału, przegrywając w rzutach karnych z Paragwajem. Słaby wynik poskutkował zmianę selekcjonera, a pracę stracił Julian Nagelsmann, choć federacja zapewniała, że pozostanie na stanowisku. Nowym trenerem został Juergen Klopp, który wrócił z trenerskiej emerytury. Ostatnio pracował w grupie Red Bull.

Klopp w roli selekcjonera zadebiutuje już 24 września w meczu z Holandią w ramach Ligi Narodów. Według informacji dziennika Bild wszystko wskazuje na to, że dojdzie do kluczowej zmiany na pozycji bramkarza. Szkoleniowiec zdecydował się na zmianę numeru jeden.

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Do tej pory „jedynką” był Manuel Neuer, który wystąpił we wszystkich meczach minionych Mistrzostw Świata. Wcześniej pod nieobecność legendy Bayernu Monachium dostępu do bramki strzegł Oliver Baumann. Od nadchodzącej edycji Ligi Narodów między słupki ma wrócić Marc-Andre ter Stegen. Były zawodnik Barcelony wrócił do regularnej gry w barwach Ajaksu Amsterdam. W przeszłości był już „jedynką” w kadrze Die Manschaft.

Ter Stegen w reprezentacji zadebiutował w maju 2012 roku. Łącznie wystąpił w 44 meczach. Co ciekawe, nigdy nie zagrał w Mistrzostwach Świata.