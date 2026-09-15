Pietuszewski już wie. Wiadomo, czy Urban go powoła

Oskar Pietuszewski nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w tym sezonie. Z informacji serwisu WP SportoweFakty wynika, że Jan Urban pominie nastolatka przy powołaniach do reprezentacji Polski.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski bez powołania do reprezentacji Polski

Oskar Pietuszewski początku sezonu 2026/2027 na pewno nie zaliczy do udanych. Jeszcze w trakcie okresu przygotowawczego doznał kontuzji, przez co mecz o Superpuchar Portugalii przesiedział na ławce rezerwowych. Później okazało się, że uraz jest poważniejszy, więc wypadł na kilka tygodni. Łącznie w tym czasie opuścił już osiem spotkań. Prawdopodobnie pierwszy raz pojawi się w kadrze meczowej FC Porto w najbliższy weekend.

Brak rytmu meczowego, a co za tym idzie optymalnej formy przełoży się na brak powołania Pietuszewskiego do reprezentacji Polski. Jak poinformował serwis WP SportoweFakty, podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania nastolatek nie znajdzie się w kadrze Jana Urbana.

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Pietuszewski ma za sobą niesamowite pół roku. W styczniu zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. W nowym klubie od razu wywalczył miejsce w składzie, zachwycając swoją grą. Łącznie strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty w 16 meczach ligowych. Zadebiutował również w Biało-Czerwonych barwach podczas baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Z orzełkiem na piersi wystąpił do tej pory w czterech spotkaniach.

W najbliższych tygodniach reprezentacja Polski rozegra cztery mecze w Lidze Narodów. Dwa razy podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a po jednym razie zagrają ze Szwecją oraz Rumunią.