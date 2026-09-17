Manchester City – Norwich: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (17.09.2026)

Man City zagra przed własną publicznością z Norwich City. Spotkanie w ramach III rundy Carabao Cup odbędzie się w czwartek, 17 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie transmisja.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

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Manchester City – Norwich: gdzie oglądać?

Manchester City podejmie Norwich City w spotkaniu III rundy Carabao Cup. Obywatele rozpoczynają tym samym walkę o obronę trofeum wywalczonego w poprzednim sezonie. Norwich natomiast będzie chciało sprawić niespodziankę i wyeliminować jednego z faworytów rozgrywek.

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Man City przystąpi do spotkania w bardzo dobrych nastrojach. Zespół Enzo Mareski wygrał wszystkie cztery dotychczasowe mecze Premier League, a w ostatniej kolejce pokonał na wyjeździe Manchester United 1:0. Norwich ma za sobą bardziej nierówny okres. Kanarki zajmują 14. miejsce w The Championship i w ostatnim spotkaniu przegrali z Middlesbrough 3:4.

Manchester City – Norwich: transmisja TV

Mecz Manchester City – Norwich nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji. Żadna z dostępnych w Polsce stacji nie pokaże spotkania III rundy Carabao Cup.

Manchester City – Norwich: transmisja online

Kibice w Polsce będą mogli obejrzeć mecz Manchester City – Norwich wyłącznie online. Transmisja będzie dostępna w STS TV.

Aby obejrzeć mecz trzeba spełnić konkretne zalecenia. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Norwich? Transmisja spotkania Manchester City – Norwich będzie dostępna dzięki usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Norwich? Mecz Machester City – Norwich odbędzie się w czwartek, 17 września 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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